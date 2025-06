Tempesta d’amore: Vincent lascia Ana! Ecco cosa accadrà… | Anticipazioni italiane

Il loro amore sembrava più forte di tutto e invece bugie ed intrighi avranno la meglio! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore gli intrighi del diabolico Philipp Brandes (Robin Schick) finiranno infatti per distruggere la relazione di Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) e Vincent Ritter (Martin Walde)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ana mente a Vincent

Da ormai alcuni giorni, Philipp sta portando avanti un diabolico piano: separare Ana da Vincent per poi sposarla e mettere le mani sul patrimonio che la ragazza è (a propria insaputa) destinata ad ereditare. Un piano in cui il perfido Brandes non sarà solo…

Dopo Zoe (Lucy Lück), il giovanotto troverà infatti una nuova preziosissima alleata in Natalie Junghans (Teresa Klamert), vecchia amica di Vincent che quest’ultimo sposò in una cerimonia lampo a Las Vegas. In cambio di un sostanzioso finanziamento, la donna darà dunque manforte a Philipp per scavare un solco tra Ana e Vincent. E non ci vorrà molto prima che si vedano i risultati…

Ben sapendo quanto il fidanzato detesti Philipp e tema una sua intromissione nel loro rapporto, Ana commetterà infatti l’errore di nascondergli non solo i suoi incontri (apparentemente casuali) con Brandes, ma anche il bacio che quest’ultimo le ruberà! Un errore che pagherà a caro prezzo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vincent lascia Ana

Grazie a Natalie – che si fingerà sua amica e confidente – Vincent verrà infatti a conoscenza delle “omissioni” di Ana, rimanendone profondamente ferito. Rendendosi conto dell’errore, la ragazza proverà a spiegare di aver taciuto per paura di cadere nell’ennesima discussione. Tutto, però, sarà inutile…

Ormai consapevole del fatto di non avere più fiducia nella compagna e di essere destinato ad una vita di dubbi e sofferenze, il veterinario prenderà infatti una decisione tanto drastica quanto sofferta: chiudere la sua relazione con la Alves!

La ragazza riuscirà a rimediare agli errori commessi e riconquistare il suo amato Vincent? Oppure cadrà tra le braccia di Philipp? Per ora vi anticipiamo che questo triangolo è destinato a regalarci ancora molti colpi di scena…