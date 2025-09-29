Tempesta d’amore, anticipazioni dal 6 al 10 ottobre 2025

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 6 a venerdì 10 ottobre 2025
Tonia vuole consolare Helene per il presunto divorzio di quest’ultima da Günther. Le due donne finiscono così per trascorrere la giornata insieme, fino a che la Richter non si tradisce…
Mentre Natalie e Vincent iniziano una relazione senza impegno, Ana decide di recarsi al podere dei Thalheim per farsi un’idea di cosa potrebbe realizzare con il denaro di Wilma.
Michael è determinato a trasformare Nicole in una professionista delle freccette, finendo però per sfinirla con i suoi allenamenti pressanti…
Nicole supporta Ana nel progetto di quest’ultima di riportare il podere dei von Thalheim al vecchio splendore.
Günther organizza una sorpresa romantica per Tonia, che però sembra preferire la compagnia di Helene a quella del fidanzato!
Michael e Theo decidono di unire le forze per lanciarsi in una nuova sfida professionale…
Philipp si offre di supportare Ana nel suo progetto di ristrutturare il podere dei von Thalheim. Sulla strada per recarsi ad un importante appuntamento, però, i due hanno un incidente…
Katja scopre che il suo vigneto preferito è in vendita e inizia a sognare di acquistarlo. Quando Werner lo scopre, fa un passo verso la cugina.
Erik è rassegnato di fronte alla mancanza di competitività di Nicole. Poi, però, quest’ultima lo sorprende…
Nonostante l’incidente, Ana e Philipp riescono a portare avanti il loro progetto di ristrutturare il podere dei von Thalheim. Sopraffatto dai sentimenti per la fidanzata, Brandes fa a quest’ultima un’inaspettata proposta di matrimonio!
Günther prova a riconciliarsi con Helene e invita quest’ultima a ballare, riaccendendo involontariamente i sentimenti della donna per lui.
Ana accetta felice la proposta di Philipp e si prepara ad un futuro insieme all’uomo che ama. Benché felice per la figlia, Nicole continua a temere che Brandes non sia l’uomo giusto per lei…
Yvonne usa ogni mezzo per assicurarsi di battere Erik al torneo di freccette. E le conseguenze non si fanno attendere…
Mentre Tonia si rende conto che Helene è innamorata di Günther, Alfons prova a convincere quest’ultimo a mettere fine alla sua farsa. Günther rimane fermo sulle proprie posizioni, ma finisce poco dopo per tradirsi…
Contro ogni aspettativa, Erik e Nicole vincono il torneo… con conseguenze sorprendenti!
Vincent inizia a presentare ufficialmente Natalie come sua fidanzata, rendendo quest'ultima felicissima! Nel frattempo, però, alle scuderie avviene un incidente…