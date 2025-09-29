Tempesta d’amore: Helene vuole “divorziare” da Günther! E lui… | Anticipazioni italiane

C’è chi mente ogni volta che apre bocca e chi soffre nel dover ingannare gli altri. Alla seconda categoria appartiene senza dubbio Helene Richter (Sabine Werner)! Coinvolta suo malgrado in una farsa, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la donna capirà infatti di non poter più sostenere la situazione, prendendo una decisione drastica… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Helene tra Günther e Tonia

Sincera, onesta e amante della verità, Helene mai avrebbe immaginato di potersi innamorare di un uomo che è esattamente il suo opposto! Eppure il destino ha voluto altrimenti…

Come sappiamo, la Richter ha infatti perso la testa per Günther Sonnbichler (Johann Schuler) – il truffaldino fratello di Alfons (Sepp Schauer) già protagonista di innumerevoli truffe e intrighi. E, purtroppo, l’uomo non sembra essere troppo cambiato…

Da qualche giorno abbiamo infatti scoperto che Günther ha una fidanzata di nome Tonia Schiffer (Sandra Steffl), a cui ha fatto credere di essere sposato! Una menzogna in cui ha finito per trascinare anche Helene, sostenendo che proprio quest’ultima sia la sua presunta moglie. E da quel momento la povera Richter si è trovata tra due fuochi…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Helene decide di chiudere la farsa con Günther

Se da una parte Helene non se la sentirà di smascherare Günther per timore di mettere quest’ultimo in difficoltà, dall’altra di sentirà estremamente a disagio a mentire a Tonia, specialmente quando quest’ultima si rivelerà essere una persona di grande cuore.

Dopo aver trascorso un’intera serata in compagnia della “rivale”, però, Helene capirà di non poter più continuare oltre e prenderà una decisione drastica: mettere fine al suo matrimonio-farsa! Invece che limitarsi a smascherare le bugie di Günther, però, la donna vorrà proteggere quest’ultimo… chiedendo il “divorzio”!

Inizierà così una nuova fase di questa divertentissima storyline, destinata a regalarci malintesi, colpi di scena e tantissime risate!