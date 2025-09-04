Tempesta d’amore: arriva KILIAN, nuovo protagonista e fratello di… | Anticipazioni tedesche

Mentre in Italia la 20^ stagione di Tempesta d’amore sta per entrare nella sua fase più calda, in Germania tutto è pronto per l’attesissimo inizio dell’annata numero 21! E se la protagonista femminile è già da tempo parte del cast fisso della soap, il suo partner maschile debutterà solo tra qualche settimana negli episodi tedeschi di Sturm der Liebe. Ecco dunque di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Fanny e Kilian nuovi protagonisti

Nelle puntate in onda sui nostri teleschermi in Italia, al centro della scena c’è la tormentata vita sentimentale di Ana Alves (Soluna-Delta Kokol), divisa tra i suoi sentimenti per Philipp (Robin Schick) e Vincent (Martin Walde). In Germania, però, i riflettori si sono già da tempo spostati su un’altra coppia protagonista!

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, la prossima stagione di Tempesta d’amore sarà infatti incentrata sulle vicissitudini amorose di Maxi Saalfeld (Katharina Scheuba) e Henry Sydow (Elias Reichert), due personaggi che ci regaleranno grandi emozioni (inclusa una trama degna di una spy story!).

Ebbene, nelle prossime puntate tedesche di Sturm der Liebe anche questa annata volgerà presto al termine, lasciando spazio ad una nuova stagione incentrata su due nuovi personaggi: Fanny Schätzl (Johanna Graen) e Kilian Rudloff (Anthony Paul). Ecco tutto quello che c’è da sapere!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Kilian fratello di Yannik

Chi segue le nostre anticipazioni sulle puntate tedesche di Tempesta d’amore conosce ormai bene Fanny: cugina di Erik (Sven Waasner), si tratta di una giovane donna grande amante delle piante (che considera delle vere e proprie amiche). Non a caso, verrà assunta al Fürstenhof come giardiniera!

Entrata in scena in Germania a inizio 2025, questo personaggio è ormai da tempo entrato nel cast fisso della soap. Altrettanto non si può invece dire per colui che è destinato a diventare il suo grande amore!

Kilian entrerà infatti in scena nelle puntate tedesche solo tra un mese circa. Un arrivo che non passerà inosservato! Si tratta del fratello minore di Yannik (Jo Weil), un personaggio di cui vi abbiamo ampiamente parlato: arrivato a Bichlheim per sostituire Michael (Erich Altenkopf), finirà per restare al Fürstenhof, dove si innamorerà di Larissa (Vivien Wulf).

Sarà proprio l’imminente matrimonio del fratello con la sua amata a portare Kilian a Bichlheim, dove l’uomo darà subito prova di essere un cuoco dall’incredibile talento. E sarà proprio la sua abilità ai fornelli a permettergli di fare colpo su Fanny, dando inizio ad una storia d’amore destinata a farci compagnia per parecchi mesi…

Tempesta d’amore, casting news: Anthony Paul interpreta Kilian Rudloff

Il personaggio di Kilian Rudloff verrà interpretato da Anthony Paul, attore tedesco classe 1985 con già all’attivo numerose partecipazioni a serie tv, tra cui la popolarissima “Rose Rosen” (nota in Italia come “My Life”).

L’ingresso in scena di Anthony Paul a Tempesta d’amore nei panni del nuovo protagonista Kilian avverrà nel corso della puntata 4473, la cui messa in onda in Germania è prevista per il prossimo 13 ottobre.

Non ci resta dunque che attendere le prossime anticipazioni in arrivo dalla Germania per scoprire di più su questo importantissimo personaggio…