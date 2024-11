Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: arriva FANNY, la cugina di Erik!

L’arrivo di amici e parenti non è certo una novità in quel del Fürstenhof. Ed ora sarà il turno di Erik Vogt (Sven Waasner)! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore conosceremo infatti la cugina dell’uomo… Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Fanny cugina di Erik

Da qualche giorno vi stiamo parlando della 21^ stagione di Tempesta d’amore, che presto prenderà il via in Germania. Se al centro della scena vi sarà la coppia formata da Maxi Saalfeld (Katharina Scheuba) e Henry Sydow (Elias Reichert), molti altri nuovi personaggi si aggiungeranno al cast della soap portando nuove trame e amori.

Tra questi vi sarà anche Fanny Schätzl, una cugina di Erik! Nonostante i loro rapporti in passato siano stati molto difficili, la giovane donna arriverà a Bichlheim proprio per far visita al parente. Una sorpresa che non verrà molto gradita (per lo meno all’inizio).

Alla luce dei loro pregressi non proprio idilliaci, Erik proverà infatti inizialmente a mantenere le distanze dalla nuova arrivata. Tutto lascia però intendere che la situazione sia destinata a cambiare col tempo…

Spoiler Tempesta d’amore, puntate tedesche: Fanny ha problemi di fiducia

Ma chi è dunque Fanny? Per ora le anticipazioni ufficiali ci anticipano che la giovane donna è stata profondamente segnata da una grande delusione ricevuta dal suo stesso padre: a sua insaputa, quest’ultimo conduceva infatti una doppia vita!

Da allora la Schätzl fatica a fidarsi degli altri ed ha trovato rifugio nel proprio lavoro di giardiniera, dove può contare sul conforto che le danno le sue amate piante. Al Fürstenhof Fanny troverà la forza di tornare ad aprirsi al mondo?

Tempesta d’amore, casting news: Johanna Graen interpreta Fanny Schätzl

Il personaggio di Fanny Schätzl verrà interpretato da Johanna Graen, artista tedesca classe 1990. Attiva soprattutto in campo teatrale, l’attrice trentaquattrenne avrà con Tempesta d’amore la sua prima partecipazione ad una serie televisiva di successo internazionale.

L’ingresso in scena della Graen nei panni di Fanny avverrà nel corso della puntata 4346, la cui messa in onda in Germania è prevista per il 7 gennaio 2025. E, stando a quanto pubblicato sul sito dell’agenzia dell’attrice, sembra proprio che per lei sia in arrivo un posto nel cast fisso della soap.

Chiudiamo con le parole della stessa Johanna Graen sul suo personaggio: “Fanny è una donna molto sensibile che affronta il mondo con cautela e curiosità. Nonostante le brutte esperienze avute in passato, ha sempre saputo rialzarsi e riprendere il proprio cammino. Non vedo l’ora di accompagnare Fanny nelle sue nuove avventure e di crescere con lei!”. Seguici su Instagram.