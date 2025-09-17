Tempesta d’amore: Helene e Günther, esplode l’amore! Ma lui ha un segreto… | Anticipazioni italiane

Grandi novità sono in arrivo per Helene Richter (Sabine Werner)! Dopo mesi in ombra, questo amatissimo personaggio sta infatti per tornare in primo piano con una storyline in cui sarà protagonista assoluta. E tutto inizierà proprio nei prossimi giorni… Ecco dunque cosa accadrà nelle puntate di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Helene e Günther si ritrovano

Arrivata a Bichlheim per essere vicina ai suoi due amatissimi figli – Max (Stefan Hartmann) e Gerry (Johannes Huth) – Helene ha trovato nel paesino bavarese molto più di quanto si sarebbe mai aspettata: amici, lavoro… e persino l’amore! Come sappiamo, la donna ha avuto una lunga relazione con lo chef del Fürstenhof André Konopka (Joachim Lätsch). Convinta di aver trovato il compagno per la vita, Helene ha dunque seguito il fidanzato in Sudafrica con l’idea di costruirvi un futuro insieme. Purtroppo, però, le cose non sono andate come sperato…

Delusa da André, Helene ha dunque fatto ritorno al Fürstenhof, dove ha ripreso in mano la propria vita e ottenuto la prestigiosa posizione di governante del Fürstenhof. Ma l’amore? Dopo un lungo periodo di solitudine, da qualche giorno la Richter ha deciso di mettersi di nuovo in gioco tramite una app di online dating. E sarà proprio così che la donna farà un incontro inaspettato…

Quando si presenterà ad un appuntamento con un misterioso ammiratore, Helene si troverà infatti di fronte a tutt’altro che uno sconosciuto: Günther Sonnbichler (Johann Schuler), fratello di Alfons (Sepp Schauer) nonché padre di Vanessa (Jeannine Gaspár). Già uniti da un nipotino in comune (il piccolo Arthur, figlio di Max e Vanessa), Helene e Günther avevano fino ad ora mantenuto dei rapporti di semplice amicizia. Ora, però, tutto cambierà…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Helene si innamora di Günther

Dopo una serata insieme in birreria, accadrà infatti qualcosa che nessuno dei due si sarebbe mai immaginato: Helene si innamorerà del (quasi) consuocero! Un sentimento che si rafforzerà col passare del tempo e sembrerà ricambiato dall’uomo in occasione di nuovi incontri. Proprio quando la Richter penserà di aver finalmente trovato il compagno giusto, però, riceverà una terribile doccia fredda: Günther ha una fidanzata!

Inutile dire che si tratterà di un durissimo colpo per la povera Helene, che si vedrà ancora una volta delusa da uomini in cui aveva riposto fiducia… e purtroppo non sarà la sola! Ben presto, infatti, la donna si renderà conto di non essere l’unica con cui Sonnbichler non è stato esattamente sincero. Anche la fidanzata dell’uomo, infatti, è stata crudelmente ingannata…

Avrà così inizio una divertentissima storyline che ci regalerà risate e colpi di scena per parecchie settimane. Occhi dunque puntati sulle prossime puntate italiane di Tempesta d'amore!