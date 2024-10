Tempesta d’amore anticipazioni: arriva GÜNTHER, padre di Vanessa e futuro amore di…

Un interessantissimo personaggio sta per entrare (o meglio, tornare) in scena nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Nei prossimi giorni assisteremo infatti al rientro di un volto già noto ai telespettatori storici della soap, destinato ad essere coinvolto in alcune storyline inedite. Ecco di chi si tratta…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Günther è il fratello di Alfons

Fin dalla primissima puntata, due nuclei familiari hanno rappresentato le colonne portanti di Tempesta d’amore: i Saalfeld ed i Sonnbichler. Due clan che con il passare del tempo si sono gradualmente espansi grazie all’arrivo di nuovi elementi.

Se lato Saalfeld sono spuntati nel corso degli anni un numero impressionanti di figli illegittimi, anche Alfons (Sepp Schauer) e Hildegard (Antje Hagen) hanno aperto le porte di casa a parenti più o meno inaspettati.

Dopo aver scoperto di avere ben due figli biologici di cui non aveva conoscenza – Alexander e Melli – nonché un gemello – Moosl, il padre di Eva (Uta Kargel) – alcuni anni fa Alfons ha recuperato i rapporti con il fratello Günther, un personaggio decisamente controverso.

Günther si rivelò infatti essere un vero e proprio truffatore, capace di provare a vendere la casa di Alfons e Hildegard alle spalle di questi ultimi. Alla fine, però, l’uomo si pentì e si riconciliò col fratello prima di lasciare Bichlheim.

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Günther è il padre di Vanessa

Alfons non è però l’unico personaggio con cui Günther ha legami di sangue! Günther è infatti il padre di Vanessa (Jeannine Gaspár), che – come sappiamo – ormai da anni vive a Bichlheim ospite degli zii. E proprio la ragazza sarà il motivo del ritorno di questo personaggio al Fürstenhof…

Quando Vanessa avrà un grave malore e verrà ricoverata in ospedale, Alfons si sentirà infatti in obbligo di avvertire il fratello, che si precipiterà a Bichlheim al capezzale della figlia. Peccato solo che quest’ultima non abbia nessuna intenzione di vederlo!

Scottata dalle delusioni ricevute dal padre – che fu assente durante tutta la sua giovinezza – Vanessa non vorrà infatti più avere nulla a che fare con lui. E così per Günther inizierà la missione più importante della sua vita: riconquistare l’amore della sua unica figlia!

Anticipazioni Tempesta d’amore, news tedesche: Günther futuro amore di Helene

Ma rimaniamo in tema d’amore! Appena arrivato a Bichlheim, Günther stringerà fin da subito un forte legame con Helene (Sabine Werner), la madre di Max (Stefan Hartmann) nonché nonna del piccolo Arthur, il bimbo portato in grembo da Vanessa.

Ebbene, questo rapporto rimarrà inizialmente a livello di amicizia, in quanto la donna è attualmente legata ad André (Joachim Lätsch). Vi anticipiamo però che le cose sono destinate a cambiare in futuro…

Tempesta d’amore, casting news: Johann Schuler interpreta Günther Sonnbichler

Già interprete di Günther Sonnbichler nel corso della 16^ stagione di Tempesta d’amore (quella con protagonisti Tim e Franzi), Johann Schuler tornerà a vestire i panni del controverso fratello di Alfons a partire dalla puntata 4033.

Come già accaduto in precedenza, anche questa volta il celebre attore tedesco non entrerà a far parte del cast fisso, bensì resterà in scena per poche settimane. Attenzione però, perché questa volta non dovremo attendere degli anni per rivederlo!

Il personaggio di Günther è destinato infatti a tornare nella prossima stagione di Tempesta d’amore, più precisamente, nella puntata 4229. E questa volta per lui è in arrivo una doppia love story… Seguici su Instagram.