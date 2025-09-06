Tempesta d’amore: Nicole scopre che Philipp vuole i soldi di Ana! | Anticipazioni italiane

La clamorosa redenzione di Philipp Brandes (Robin Schick) arriverà troppo tardi? Ce lo chiederemo nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando il protagonista maschile della 20^ stagione finirà per tradirsi proprio nel momento in cui aveva appena deciso di rinunciare ai suoi perfidi piani… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Italia a inizio settembre su Rete 4!

Tempesta d’amore, riassunto puntate italiane: Philipp si innamora di Ana

Tutto sta per cambiare nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Entrato in scena più come antagonista che eroe romantico, negli episodi della soap presto in onda in Italia Philipp subirà una trasformazione incredibile… ed il merito sarà tutto di Ana!

Dopo aver a lungo provato a manipolare quest’ultima con l’unico obiettivo di strapparle l’eredità che la ragazza è destinata a ricevere, Philipp si è infatti inaspettatamente innamorato della Alves! Un sentimento tanto forte quanto inaspettato che porterà il giovanotto a rimettere tutto in discussione, tanto da decidere di rinunciare al suo crudele piano e provare a conquistare davvero il cuore della sua amata. Ma sarà ancora in tempo?

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Philipp si tradisce con Nicole

Ebbene, inizialmente la risposta sembrerà essere “sì”! Benché profondamente delusa dai comportamenti tenuti da Philipp in passato, Ana si renderà infatti conto che il suo ex è profondamente cambiato e inizierà con cautela ad aprirsi nuovamente a lui. Proprio quanto tutto sembrerà andare per il verso giusto, però, sarà Brandes stesso a fare un terribile passo falso…

Deciso a chiudere col suo passato, Philipp telefonerà infatti a Zoe (Lily Lück), sua ex fidanzata nonché complice degli intrighi orditi da Brandes contro Ana. Una telefonata in cui il giovanotto parlerà apertamente dei propri sentimenti per la Alves, facendo però anche riferimento al suo vecchio piano di rubare il patrimonio di quest’ultima.

Il problema? La conversazione verrà parzialmente registrata da un registratore usato da Michael (Erich Altenkopf) per monitorare il suo eccessivo russare. E così, quando il medico e Nicole (Dionne Wudu) recupereranno l'apparecchio, si troveranno di fronte ad una rivelazione quanto inaspettata quanto sconvolgente! Il piano di Philipp verrà dunque ufficialmente smascherato?