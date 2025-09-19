Tempesta d’amore: Vincent capisce che Philipp voleva derubare Ana! E lei… | Anticipazioni italiane

Un nuovo capitolo nella guerra tra Vincent Ritter (Martin Walde) e Philipp Brandes (Robin Schick) sta per avere inizio. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il bel veterinario capirà infatti le reali intenzioni del suo rivale in amore. E a quel punto la situazione esploderà… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Italia a inizio settembre su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Vincent sospetta di Philipp

Per mesi Ana Alves è stata perdutamente innamorata di Philipp, mentre quest’ultimo mostrava poco interesse nei suoi confronti. Proprio la realizzazione che i propri sentimenti erano a senso unico ha dunque portato la ragazza ad iniziare una relazione con Vincent, che – al contrario di Brandes – la amava sinceramente. Poi, però, tutto è cambiato…

Alcune settimane fa, Philipp ha infatti improvvisamente dichiarato di essersi follemente innamorato della ragazza ed è riuscito – complici i suoi crudeli intrighi – a distruggere la relazione di quest’ultima con Vincent. Un cambiamento improvviso che non ha mai convinto il veterinario… e a ragione!

Come sappiamo, dietro al repentino interesse di Philipp per Ana c’è infatti la scoperta da parte del giovanotto che la Alves è destinata ad ereditare l’immenso patrimonio della ricchissima Wilma (Birgit Koch). Un segreto che presto verrà alla luce…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Vincent accusa Philipp

Nei prossimi giorni avverrà infatti finalmente la tanto attesa apertura del testamento della defunta baronessa e Ana scoprirà così di aver ereditato metà dell’intero patrimonio della sua ex datrice di lavoro!

Mentre la ragazza festeggerà quell’inaspettata fortuna, Philipp e Vincent avranno invece una reazione diversa. Se il primo (che nel frattempo si è sinceramente innamorato della Alves) temerà di vedere il suo vecchio piano smascherato, il secondo intuirà immediatamente la verità!

Il risultato? Convinto che il rivale si sia avvicinato ad Ana con l’unico obiettivo di mettere le mani sulle sue ricchezze, non esiterà ad accusarlo apertamente! Un’accusa che – nonostante l’appassionata autodifesa di Philipp – non cadrà totalmente nel vuoto…

Eh sì perché non solo Nicole (Dionne Wudu) condividerà i sospetti di Vincent (anche alla luce della strana conversazione da lei ascoltata tra Philipp e Zoe), ma anche la stessa Ana inizierà a nutrire qualche dubbio sulla sincerità dei sentimenti del suo amato. Riuscirà Philipp a chiarire la situazione prima che sia troppo tardi? Seguici su Instagram.