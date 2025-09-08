Tempesta d’amore: Vincent chiede ad Ana di tornare insieme! E lei… | Anticipazioni italiane

Momenti cruciali in arrivo per il triangolo centrale della 2o^ stagione di Tempesta d’amore! Nei prossimi giorni la protagonista Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) si troverà infatti a dover prendere una difficile decisione sul suo futuro sentimentale… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Italia a inizio settembre su Rete 4!

Tempesta d’amore, riassunto puntate italiane: Philipp e Ana si riavvicinano

Fin da ragazzina Ana non ha fatto che sognare il giorno in cui avrebbe conquistato il cuore di Philipp (Robin Schick). Un sogno che sembrava essersi infranto a causa dell’inqualificabile comportamento tenuto dal giovanotto nei suoi confronti.

Col cuore a pezzi, la ragazza si è dunque avvicinata a Vincent (Martin Walde), con cui ha iniziato una relazione basata su amore e sincerità. Anche in questo caso, però, l’idillio non è durato! Complici gli intrighi di Philipp, Vincent ha infatti perso fiducia nella fidanzata, decidendo di troncare la loro storia.

Ora, però, tutto sta per cambiare di nuovo! In seguito ad un incidente, Brandes si innamorerà infatti perdutamente della Alves, subendo una trasformazione radicale. Trasformazione che verrà percepita anche dalla ragazza. E così, nonostante le delusioni ricevute in passato da Philipp, Ana tornerà ad avvicinarsi a quest’ultimo, riscoprendo i suoi mai svaniti sentimenti per lui. E Vincent?

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Vincent chiede una nuova chance ad Ana

Mentre Ana ricomincerà ad aprire il suo cuore a Philipp, confessando alla madre di Nicole (Dionne Wudu) di essere certa che il ragazzo sia davvero cambiato, Vincent non farà altro che piangere il suo amore perduto. Un dolore che lo porterà a comprendere di non aver mai smesso di amare la Alves.

Sarà così che – complici i consigli di Markus (Timo Ben Schöfer) – il veterinario si presenterà dalla sua ex e le confesserà con il cuore in mano di amarla profondamente, chiedendo una nuova chance per il loro amore. Peccato solo che potrebbe essere troppo tardi…

Spiazzata dal passo indietro di Vincent, Ana chiederà infatti a quest'ultimo del tempo per riflettere e fare chiarezza nel suo cuore. I rinnovati sentimenti per Philipp la freneranno dal tornare dal suo ex? Lo scopriremo molto presto…