Tempesta d’amore: Yvonne, sacrificio per amore di Caspar! | Anticipazioni italiane

Entrata in scena come un personaggio superficiale ed sostanzialmente egoista, Yvonne Klee (Tanja Lanäus) ha subito una trasformazione incredibile, rivelando di avere un grande cuore. E sarà proprio la generosità – unita all’amore per il prossimo – che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la spingerà a compiere un gesto davvero incredibile… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda a breve in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Yvonne scopre che Caspar ha una famiglia

Dopo aver scoperto il vero amore grazie a Erik (Sven Waasner) e ritrovato il suo ruolo di madre col la figlia Josie (Lena Conzendorf), Yvonne ha recentemente visto un nuovo affetto entrare nella sua vita: Caspar Weiss (Andreas Hagl).

Come sappiamo, si tratta di un adolescente rimasto orfano di entrambi i genitori che verrà accolto dalla Klee in casa propria come un figlio. Proprio quando Caspar sembrerà essere finalmente diventato parte della famiglia, però, accadrà qualcosa di inaspettato…

Leggendo i diari del padre del ragazzo, Yvonne scoprirà infatti che quest’ultimo non è solo al mondo, bensì ha uno zio che vive in Tailandia. E a quel punto la donna dovrà prendere una decisione difficile: nascondere la verità oppure rischiare di veder andare via di casa quel ragazzo che ama come un figlio?

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Yvonne fa un sacrificio per amore di Caspar

Ebbene, alla fine la Klee farà la cosa giusta e non solo rivelerà a Caspar la verità, ma aiuterà anche quest’ultimo a mettersi in contatto con i suoi parenti in Tailandia. Peccato solo che le cose andranno così bene che il ragazzino inizierà a valutare l’idea di trasferirsi in Asia dalla sua famiglia!

Inutile dire che per si tratterà di un durissimo colpo per Yvonne, che proverà a dissuadere il giovanotto dal partire. Quando però si renderà conto che Caspar resterebbe al Fürstenhof solo per non vederla soffrire, la Klee capirà di dover mettere i propri sentimenti da parte e fare la cosa giusta…

Sarà così che Yvonne sorprenderà Caspar con un incredibile gesto d’amore: gli regalerà un biglietto aereo per la Tailandia per il giorno stesso, spingendo il ragazzo a partire immediatamente e vivere la sua vita! E, inutile dirlo, ci attendono delle scene da lacrime assicurate… Seguici su Instagram.