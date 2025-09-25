Un posto al sole anticipazioni: Gianluca beve troppo (e neanche a dirlo trova lavoro al…)

A Un posto al sole, il ritorno a Napoli di Gianluca (Flavio Gismondi) sta per mostrarci nuove facce del giovane, e vi anticipiamo che non si tratta di nulla di buono…

Come già sappiamo, si comincerà con un orologio che Gianluca venderà ma che verrà prepotentemente reclamato dall’ex socio del Palladini junior. Il padre si intrometterà a fin di bene nella faccenda, cercando di risolverla a modo suo, ma il punto è un altro: come svelano le anticipazioni, inizieremo a intravedere “un lato nascosto” della personalità di Gianluca, e anche in questo caso la prospettiva è inquietante…

Eh sì: il figlio di Alberto beve e la sua dipendenza dall’alcol diventerà sempre più evidente con lo scorrere delle puntate. Paradossalmente, a livello lavorativo Gianluca sembra dirigersi a grandi passi verso il luogo meno adatto per un alcolista: Diego Giordano (Francesco Vitiello), infatti, proporrà a Nunzio (Vladimir Randazzo) di ingaggiarlo nello staff del Caffè Vulcano, quanto meno durante il periodo in cui Silvia (Luisa Amatucci) sarà fuori Napoli.

Per Alberto Palladini questa non sarà una buona notizia, visto che l'uomo evidentemente sperava qualcosa di più per il figlio. Ma, come spesso accade ultimamente, la saggezza di Luca De Santis (Luigi Di Fiore) lo indurrà a più miti consigli…