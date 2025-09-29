Un posto al sole: Rosa e Damiano, in ansia per Eduardo, hanno un nuovo “avvicinamento” | Anticipazioni

A Un posto al sole, Eduardo Sabbiese (Fiorenzo Madonna) era tornato a Napoli animato dalle migliori intenzioni, ma si è dovuto scontrare con la realtà del quartiere in cui ha spadroneggiato per anni: tornare “da persona ripulita” non è affatto facile, tanto che l’uomo – come avrete certamente notato nelle ultime puntate andate in onda – è stato platealmente classificato come “infame”.

Quel che è certo è che il morale di Eduardo – che già di suo non ha un carattere facile – ne risentirà tantissimo fino a rendersi conto sempre di più che riprendere a Napoli il controllo della sua vita è impresa assai ardua. A testimonianza di ciò, un colloquio di lavoro che Sabbiese finalmente riuscirà ad ottenere tramite Rosa (Daniela Ioia) vedrà un insormontabile ostacolo. Da chi sarà rappresentato? Il sospetto nasce da un passaggio delle prossime anticipazioni, da cui si evince che Damiano (Luigi Miele) interverrà presso il suo superiore Grillo (Pietro Bontempo) affinché quest’ultimo lasci in pace Eduardo.

Nel contempo, una preoccupatissima Clara (Imma Pirone) cercherà l’aiuto di Giulia (Marina Tagliaferri) e di Niko (Luca Turco) per poter aiutare il marito, ma ciò non sembrerà cambiare la situazione. Ciò che invece sembra stia decisamente cambiando è il rapporto tra Rosa e Damiano: i due parleranno tra loro dell’ansia che avvertono per Eduardo e il suo futuro ma – parlando parlando – finiranno per avere un nuovo “avvicinamento”, questo dopo che la Picariello sarà presumibilmente arrivata al capolinea della sua storia con il postino Pino (Antimo Casertano)…