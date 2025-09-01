Yoga Radio Estate, ultima puntata 2 settembre su Italia 1

Martedì 2 settembre, in prima serata su Italia 1, andrà in onda l’ultimo appuntamento di “Yoga Radio Estate”, il live show firmato Radio Bruno e presentato da Rebecca Staffelli insieme a Stefano Corti, con la partecipazione dello speaker Enzo Ferrari.
Per questa quarta e conclusiva serata, dal palco della piazza di Modena si esibiranno numerosi artisti: The Kolors, BigMama, Emis Killa, Benji & Fede, Sal Da Vinci, TrigNo, Riki con Lorella Cuccarini, Sarah Toscano, Carl Brave, Eiffel 65, Michele Bravi con Mida, i Gemelli Diversi, Sophie and the Giants, Planet Funk e AKA 7even. Seguici su Instagram.