Adelaide avrà un piano contro Rosa ma… | Il paradiso delle signore anticipazioni

Ci siamo: a Il paradiso delle signore, attraverso le insinuazioni di Ettore (Elia Marangon) a Odile (Arianna Amadei), è iniziata la trama che immediatamente porterà Adelaide (Vanessa Gravina) a scoprire la tresca tra Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) e Marcello (Pietro Masotti). Di conseguenza la Contessa, che capirà i reali motivi per i quali è stata lasciata, vorrà vendetta!

Prepariamoci ad una settimana, la prossima (dal 3 al 7 novembre), in cui Adelaide farà di tutto per cacciare l’ex e la sua amante dal Paradiso: la nobildonna arriverà anche a chiedere senza mezzi termini il licenziamento dei due, ma non è detto che il suo tentativo riscuota successo. E allora, come fare per vendicarsi?

Vi anticipiamo che, andando avanti con gli episodi di novembre, tra la nostra Adelaide e Rosa ci sarà una sorta di scontro al vertice. Aspettiamoci scintille che piaceranno molto agli amanti dei grandi litigi televisivi, anche perché la Contessa ne dirà davvero di tutti i colori alla sua rivale, dimostrandole una volta di più la sua totale disistima. Ma non finisce qui…

Occhio, perché una donna ferita nell’orgoglio può essere molto cattiva: non per niente, prima Adelaide indagherà sul passato di Rosa e poi, proprio quando quest’ultima penserà di esserne uscita tutto sommato indenne, organizzerà un feroce piano contro di lei!

Un diabolico progetto è dunque all'orizzonte, ma avrà un punto debole: la dolce Odile (Arianna Amadei). Infatti la ragazza, pur disapprovando l'operato di Rosa, non riuscirà più di tanto ad andare contro la sua amica e finirà per rivelarle il piano della zia. Cosa succederà a quel punto?