Bahar a Piril: “Portami via dal rifugio di Sarp”! | La forza di una donna anticipazioni

Fino a quando Bahar (Özge Özpirinçci) riuscirà a stare calma nel rifugio dove Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) l’ha rinchiusa, con i piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil), per proteggerla dalle grinfie di Nezir Korkmaz (Hakan Karahan)? La risposta arriverà nel corso delle prossime puntate de La Forza di una Donna, in seguito ad un gesto estremo di Pırıl Nalbantoğlu (Ahu Yağtu)…

La Forza di una Donna, news: Piril tenta il suicidio

Tutto partirà quando Bahar tenterà di fuggire dalla casa sicura con l’aiuto di Arif Kara (Feyyaz Duman). Bloccata all’ultimo minuto da Sarp e dai suoi uomini, Bahar non avrà altra scelta se non quella di sottostare alle condizioni del “marito”, con cui avrà un dialogo chiarificatore che le darà modo di comprendere per quale ragione lui sia sparito per oltre quattro anni.

Ad ascoltare tale dialogo sarà anche Piril, la quale non riuscirà a sopportare l’idea che Sarp ami ancora Bahar e sia disposto a rinunciare anche ai loro gemelli, Alì e Ümer pur di stare al fianco della sua “prima famiglia”. Proprio per questo, dopo essere andata in escandescenze, Piril ingerirà un grosso quantitativo di tranquillanti con il chiaro intento di suicidarsi. Fortunatamente, a salvarla in extremis ci penserà Bahar…

La Forza di una Donna, spoiler: Bahar supplica Piril di portarla via dal rifugio sicuro di Sarp!

Appena scoprirà dalla baby sitter Leyla (Begüm Melek Solmaz) che la figlia ha tentato di farla finita, Suat (Gazanfer Ündüz) capirà che è arrivato il momento di agire e si presenterà al rifugio, al fianco di Munir (Caner Candarlı), per portare via da lì Piril e i nipotini.

Di fronte alla scena, con Sarp che tenterà di fare resistenza perché vorrà che tutti quanti restino lì, Bahar proverà quindi ad agire e supplicherà Piril di convincere Suat a portare via anche lei, Nisan e Doruk. Una richiesta disperata che, purtroppo, non avrà l’esito sperato (anche se Piril raccomanderà al padre di lasciare nel rifugio alcuni uomini affinché possano arginare l’intervento di Nezir qualora lo scovasse)…

La Forza di una Donna, trame: Sarp sempre più isolato!

Partendo da questi presupposti, la tensione prenderà sempre più il sopravvento: dopo aver corrotto un addetto alle pulizie, Azmi (Kuzey Yücehan) riuscirà ad introdurre una cimice nella nuova camera d’albergo di Piril. Quando Munir scoprirà la presenza dell’oggetto, Suat penserà bene di farla pagare a Sarp per come si è comportato con la figlia. In che modo? Durante un dialogo dirà a chiare lettere dove si sta rifugiando il “genero”.

Da un lato Nezir dispiegherà subito tutti i suoi uomini per andare a prelevare Sarp e deciderà di recarsi sul posto in prima persona. Dall'altro Sarp si sentirà sempre più isolato e, come se non bastasse, non godrà più nemmeno della fiducia di Bahar. E tutto peggiorerà quando Suat darà ordine a tutti i suoi uomini di smetterla di sorvegliare il Çeşmeli e la sua famiglia…