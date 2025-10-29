Catalina vuole degradare Petra! | La promessa anticipazioni

L’arresto di Cruz Ezquerdo (Eva Martin) innescherà diverse dinamiche nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Certa che la matrigna abbia ucciso Jana Exposito (Ana Garces), proprio come il Sergente Burdina (Fran Cantos) ha pensato prima di metterla in manette, Catalina de Lujan (Carmen Asecas) cercherà fin da subito di prendere in mano le redini della famiglia. Proprio per questo, concentrerà le sue attenzioni sui modi di fare dell’arcigna Petra Arcos (Marga Martinez).

La Promessa, news: Catalina cerca di stare vicina a Manuel

Per prima cosa, anche se la sua gravidanza sarà ormai ad uno stadio avanzato, Catalina tenterà di dare tutto il suo supporto al fratello Manuel (Arturo Garcia Sancho), distrutto per avere perso in un colpo solo sia l’amata moglie Jana e sia il bambino che la donna aspettava. Fiera della decisione presa dal parente di rinnegare per sempre la madre Cruz, Catalina accoglierà con gioia anche il fatto che Curro de la Mata (Xavi Lock) sia suo fratello, in quanto nato dalla relazione extraconiugale tra il padre Alonso (Manuel Regueiro) e la defunta domestica Dolores (Anai Gonzalez).

Novità, decisamente importanti, che non impediranno però a Catalina di concentrarsi anche sullo stato dei membri della servitù, sempre più insofferenti alle continue angherie di Petra…

La Promessa, trame: Petra cerca di utilizzare il pugno duro ma…

In tal senso, bisognerà fare attenzione a quello che succederà poche ore prima del funerale di Jana. Con il suo solito modo di fare autoritario, Petra cercherà di impedire a tutti i membri della servitù di partecipare, salvo poi ritornare sui suoi passi appena Catalina le farà presente che è stato Manuel in persona a dare loro il permesso di esserci.

Senza scomporsi, di fronte alla presenza di Romulo Baeza (Joaquin Climent), Catalina annuncerà alla Arcos che deve smetterla di spadroneggiare come faceva quando a La Promessa c’era ancora Cruz e le dirà che presto ci saranno delle novità alle quali dovrà necessariamente sottostare…

La Promessa, spoiler: Catalina vuole degradare Petra, ecco perché

Ma quali saranno queste novità? Ve le diciamo subito: durante un dialogo con Martina (Amparo Pinero), Catalina ammetterà di essere stanca dei soprusi di Petra e le dirà che intende degradarla dal ruolo di governante, in favore di Pia Adarre (Maria Castro), affinché torni ad essere una semplice domestica.

Tuttavia, prima di dare il via al demansionamento, la Lujan intenderà aspettare un paio di giorni, visto che il padre Alonso avrà appena ricevuto una carta dalla casata reale in grado di mettere a rischio tutto il suo marchesato a causa dei continui scandali dei Lujan.

Ignara del rischio che sta correndo, Petra continuerà così a dettare le sue "regole", inimicandosi ancora di più tutti i membri della servitù, a partire dal suo "adorato" Santos Pellicer (Manu Imizcoz), il primo a muovere "guerra" contro di lei attraverso una missiva di lamentele fatta arrivare ad Alonso. In ogni caso, la goccia che farà traboccare il vaso sarà una discussione tra Petra e Simona (Carmen Flores Sandoval) della quale vi parleremo prestissimo…