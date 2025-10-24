Cruz viene arrestata ed esce di scena | La promessa anticipazioni

Addio a Cruz Ezquerdo (Eva Martin). Nel corso delle prossime puntate italiane, a La Promessa si volterà definitivamente pagina. In seguito alla morte di Jana Exposito (Ana Garces), la storica dark lady della telenovela verrà arrestata dal Sergente Burdina (Fran Cantos) ed uscirà definitivamente di scena. Ecco dunque come si arriverà a tutto ciò…

La Promessa, news: la morte di Jana

Come abbiamo già avuto modo di anticiparvi, Jana morirà – così come il bambino che porta in grembo – in seguito ad uno sparo di pistola che l’avrà colpita nel basso ventre. I sospetti di Burdina si concentreranno subito su Cruz per due motivi: al momento del ritrovamento, Jana stringeva tra le mani un bottone di una casacca della Ezquerdo; inoltre (ed è il secondo motivo), tutto peggiorerà quando il Sergente ritroverà l’arma del delitto nascosta in un vaso di fiori.

Teresa Villamil (Andrea Del Rio) troverà infatti il coraggio di parlare a Burdina per confessargli che la stessa Cruz le aveva impedito di ripulire il vaso proprio il giorno del fatale sparo a Jana. Tutti elementi che convinceranno l’uomo del fatto che sia stata proprio la Ezquerdo ad uccidere la nuora e il nipotino. L’apparente conclusione del caso genererà diverse spiacevoli conseguenze per Cruz…

La Promessa, trame: Cruz “abbandonata” da Petra e Alonso

Chiusa in una stanza in attesa di essere trasferita in carcere, Cruz riceverà dapprima la visita di Curro de la Mata (Xavi Lock) che, nel bel mezzo di un durissimo sfogo, l’accuserà di aver reso un inferno la vita della povera Jana e tenterà di strangolarla, salvo bloccarsi all’ultimo minuto. Appena griderà la sua innocenza nell’assassinio (a cui lui stesso crederà perché Jana, risvegliatasi brevemente, gli avrà fatto capire che la suocera non c’entrava niente), Curro non vorrà però sentire ragioni e le dirà che è giusto che paghi perché, in fondo, ha ucciso sia Dolores (Anai Gonzalez) e sia il figliastro Tomas (Jordi Coll).

Subito dopo, Cruz verrà abbandonata anche dalla fidata Petra Arcos (Marga Martinez) che, con freddezza, si rivolgerà a lei dandole del tu e le svelerà che è finalmente arrivata l’ora che paghi anche per l’omicidio del figlio Feliciano (Marcos Orengo), avvenuto per errore in seguito ad un suo ordine. Una lista di abbandoni che comprenderà anche Alonso (Manuel Regueiro), il quale non riuscirà più a guadare Cruz in faccia.

La Promessa, spoiler: l’uscita di scena di Cruz

E così il giorno seguente, al cospetto di Alonso, Catalina (Carmen Asecas), Martina (Amparo Pinero) e Lorenzo (Guillermo Serrano), Cruz riceverà il colpo di grazia da Manuel, che le dirà che può smetterla di considerarlo suo figlio perché lui non ha più una madre. Parole forti che il giovane Lujan non ritratterà nemmeno quando la Ezquerdo ribadirà per l’ennesima volta che non ha ucciso Jana e il nipotino.

Partendo da queste premesse, Cruz verrà quindi condotta nella carrozza all’esterno de La Promessa in attesa di entrare in carcere per l’omicidio di Jana. Non mancherà però un ultimo saluto ad Alonso che, in lacrime, non riuscirà a dire una parola alla consorte, mentre quest’ultima sottolineerà che un giorno ritornerà e lui si pentirà per non averle creduto.

Un’uscita di scena decisamente tensiva per Cruz e la sua interprete Eva Martin, presente per ben 556 episodi della telenovela. Non a caso, sentiremo ancora parlare parecchio della marchesa… anche perché stavolta avrà detto la verità! Seguici su Instagram.