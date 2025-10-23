La morte di Jana stravolgerà La Promessa | Anticipazioni italiane

La tragica morte di Jana Exposito (Ana Garces) sta per arrivare anche nelle puntate italiane de La Promessa. La giovane moglie di Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho) passerà infatti a miglior vita nell’episodio 556 della telenovela iberica e, da quel momento, nulla sarà più come prima. Entriamo dunque nei dettagli di questa storyline per cominciare a spoilerarvi tutto quello che accadrà…

La Promessa, news: lo sparo a Jana e le accuse a Cruz

La situazione comincerà ad arrivare ad un punto di non ritorno quando Manuel ritroverà Jana riversa a terra, in un lago di sangue, dopo uno sparo ricevuto nel basso ventre. Da un lato un medico sembrerà riuscire a salvare la vita alla Exposito e al bambino che porta in grembo; dall’altro La Promessa verrà messa letteralmente a soqquadro dalle indagini del sergente Burdina (Fran Cantos), che concentrerà subito i suoi sospetti su Cruz Ezquerdo (Eva Martin).

Due prove, infatti, sembreranno ricondurre direttamente a Cruz: un bottone di una sua casacca (che Jana stringeva tra le mani quando Manuel l’ha soccorsa) e l’arma del delitto, ritrovata all’interno di un vaso che la Ezquerdo aveva evitato che Teresa Villamil (Andrea del Rio) sistemasse subito dopo il tentato omicidio. Per questo, Burdina deciderà di rinchiudere la Ezquerdo in una stanza de La Promessa in attesa di formulare meglio un capo d’accusa…

La Promessa, spoiler: la morte di Jana!

Dì lì a poco, tutto sarà destinato a peggiorare: dopo essersi risvegliata per qualche secondo, dando modo al fratello Curro (Xavi Lock) di intuire che non è stata Cruz a spararle, Jana peggiorerà drasticamente e nemmeno il dottore saprà spiegarsi il perché. A vegliare sulla Exposito, oltre a Curro, saranno dunque Manuel, Maria Fernandez (Sara Molina), l’unica della servitù che riceverà il permesso di entrare nella sua stanza, e tutti i Lujan.

Quando si starà avvicinando la notte, Manuel resterà da solo con Jana, la quale gli apparirà in sogno per fargli una profonda dichiarazione d’amore. Poi la donna mollerà la presa della sua mano e così, risvegliatosi, il marchesino si agiterà e cercherà di sentire il respiro di Jana, che però sarà completamente assente: un elemento che gli farà capire che purtroppo la moglie è morta, così come il bambino che portava in grembo!

La Promessa, trame: la veglia funebre di Jana!

La notizia della morte di Jana, ovviamente, si spargerà velocemente nella tenuta con Maria che, distrutta dal dolore, affronterà a muso duro Alonso (Manuel Regueiro) per dirgli di allestire la veglia per la sua migliore amica nei locali della servitù, visto che quasi tutti i Lujan l’hanno sempre fatta sentire fuori posto e non l’hanno mai accettata come un membro della loro famiglia nonostante il matrimonio con Manuel.

Inizialmente, Alonso cercherà di opporre resistenza, ma alla fine Manuel darà il suo consenso e Jana verrà salutata tra le lacrime da tutti i suoi ex compagni. La veglia funebre che seguirà sarà quindi piena di ricordi e dichiarazioni d’affetto, con Angela de Figueroa (Marta Costa) che darà il suo sostegno a Curro.

L'unica che non potrà partecipare direttamente all'evento sarà proprio Cruz, ancora chiusa da Burdina in una camera de La Promessa. Una reclusione che l'agiterà ancora di più quando il sergente la metterà al corrente che Jana è morta è che dunque lei è ufficialmente accusata di omicidio…