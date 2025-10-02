Damiano e Viola, lui non si rassegna | Un posto al sole anticipazioni

In questi giorni, a Un posto al sole, assistiamo a un allontanamento del postino Pino (Antimo Casertano) da Rosa (Daniela Ioia), mentre per quanto riguarda quest’ultima ci saranno nuove occasioni per “avvicinarsi” al suo ex Damiano (Luigi Miele). Sembrerà sempre di più che tra Rosa e Pino, insomma, non ci sia un futuro. Ma sarà davvero così?

In realtà le carte in tavola cambieranno un’altra volta tra poche settimane perché, grazie a un gesto molto romantico, Pino cercherà di recuperare la situazione con la Picariello. E quest’ultima, come la prenderà? Le nuove anticipazioni ci dicono che la donna, nonostante alberghi in lei ancora una certa confusione, si lascerà guidare dal cuore. Per andare in direzione di… chi?

Quel che è certo è che intanto Damiano, passato il momento dei dubbi e delle incertezze, deciderà che non è giusto rassegnarsi alla fine della sua storia con Viola (Ilenia Lazzarin), di cui evidentemente è ancora innamorato. Vuol dire che ci riproverà? E con quali risultati?

In attesa di scoprirlo, voltiamo pagina e concentriamoci su un'altra coppia "instabile" della soap partenopea di Rai 3. Dopo l'equivoco che vedremo in onda a giorni, Mariella (Antonella Prisco) capirà che è il momento di intervenire una volta per tutte e farà una richiesta a Claudia (Giada Desideri): quella di rinunciare persino a una semplice amicizia con Guido (Germano Bellavia)! Lei accetterà? Pare proprio che la Costa reagirà spiazzata…