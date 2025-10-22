Kaya bacia Ender ma… | Forbidden fruit anticipazioni

I dubbi sulla paternità del giovane Erim Argun (İlber Uygar Kaboğlu) spingeranno Kaya Ekinci (Barış Kılıç) a forzare la mano con Ender Çelebi (Şevval Sam). Non a caso, nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit, il nuovo CEO della Holding Argun bacerà la donna, ma la sua tattica non porterà ai risultati sperati…

Forbidden Fruit, news: ecco chi è Kaya

Arrivato in città su richiesta diHalit (Talat Bulult) per diventare CEO della sua holding, Kaya conoscerà per puro caso Erim sul volo diretto a Istanbul. L’affascinante uomo d’affari sentirà fin da subito una sorta di sintonia per il figlio minore di Halit, ma non darà più di tanto caso alla questione finché non parlerà di lui con Tulin (Işıl Dayıoğlu), sua amica e dipendente della holding.

Memore del fatto che in passato ha avuto una relazione con Ender, della quale Halit è completamente all’oscuro, Tulin farà presente a Kaya che Erim potrebbe anche essere suo figlio, visto che è nato lo stesso anno in cui ha rotto drasticamente con la Çelebi. Una coincidenza che ovviamente metterà in pensiero Kaya, che fino a quell’istante non aveva valutato l’ipotesi di poter essere il padre di Erim. Proprio per questo, Ekinci comincerà a indagare sulla questione…

Forbidden Fruit, trame: Kaya cerca di conoscere meglio Erim

Visto che avranno dei gusti musicali piuttosto simili, Kaya penserà di invitare Erim al concerto del suo cantante preferito e, agendo in tale modo, avrà l’occasione di rivolgergli anche delle brevi domande. Entrando nello specifico, Kaya farà presente a Erim che è molto attento alla sua linea, per via del suo gruppo sanguigno, ed evita di mangiare alimenti che lo appesantiscano troppo.

Con tale escamotage, il CEO riuscirà dunque a chiedere a Erim quale sia il suo gruppo gruppo sanguigno e scoprirà che coincide con il suo: un particolare che convincerà ancora di più Kaya della possibilità che il giovane Argun potrebbe essere suo figlio. Non a caso, l’uomo sembrerà rallegrarsi quando Ender sbotterà nello scoprire che Erim ha passato tutta la serata in sua compagnia…

Forbidden Fruit, spoiler: Kaya bacia Ender ma…

Stanca delle continue intromissioni di Kaya, al quale ha davvero nascosto qualcosa di cui non è a conoscenza nemmeno il fratello Caner (Barış Aytaç), Ender si presenterà a sorpresa nella camera d’albergo dell’uomo e, oltre ad intimargli di stare lontano da Erim, andrà in escandescenza e inizierà a rompere qualsiasi oggetto le capiterà a tiro.

Una volta che si sarà calmata, non senza sottolineare che non si farà rovinare una seconda volta la vita da lui come ha fatto circa vent’anni prima, Ender resterà attonita quando Kaya le chiederà apertamente se Erim sia suo figlio. Senza darle modo di rispondere alla domanda, Kaya porterà così Ender davanti a sé e le “strapperà” un bacio appassionato sulle labbra.

Un affronto che la Çelebi non sopporterà, dato che darà un ceffone in pieno viso al suo ex amante al quale, prima di lasciare la stanza, gli dirà di prepararsi perché adesso è diventata ufficialmente la sua peggiore nemica. Ma da cosa deriverà l’odio di Ender nei confronti di Kaya? Quest’ultimo sarà davvero il padre di Erim oppure… la natura dell’ostilità dipenderà da qualcos’altro? Seguici su Instagram.