Gianluca licenziato dal Vulcano? Ecco la reazione | Un posto al sole anticipazioni

Nelle prossime settimane, proseguirà a Un posto al sole il “momento no” di Gianluca (Flavio Gismondi). Una volta intuito che il giovane ha problemi con l’alcol, i suoi “due padri” Alberto (Maurizio Aiello) e Luca (Luigi Di Fiore) cercheranno di parlargli per indurlo ad ammettere di avere una questione da risolvere, ma il Palladini junior reagirà male e, ormai innervositosi, vivrà anche un momento di litigio al Caffè Vulcano!

In seguito, Gianluca cercherà di calmarsi e di rientrare nei ranghi, ma lo svolgersi degli eventi non sarà a suo favore. Con il rientro di Silvia Graziani (Luisa Amatucci) al locale, infatti, l’intero staff maturerà una decisione complicata…

Eh sì: Silvia, Diego (Francesco Vitiello) e Nunzio (Vladimir Randazzo) capiranno che, dato il budget a loro disposizione, non possono più avvalersi della collaborazione di Gianluca al Vulcano, al quale dunque non rinnoveranno il contratto.

Non è chiaro al momento se questa svolta sarà favorita anche dal caratteraccio dimostrato dal ragazzo, fatto sta che i tre soci dovranno dolorosamente comunicare al diretto interessato quello che all'atto pratico è un licenziamento. Ma lui come la prenderà? Ve lo anticipiamo: malissimo!