Günther esce di scena! | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: Günther lascia la soap

Una tripla uscita di scena è in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Nei prossimi giorni assisteremo infatti alla partenza di tutti e tre i personaggi coinvolti in un bizzarro triangolo amoroso… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Helene lascia Günther ed esce di scena

Ogni volta che Günther Sonnbichler (Johann Schuler) compare, si scatena il caos… e questa volta non ha fatto eccezione! Tornato a Bichlheim a mesi di distanza dalla sua riappacificazione con la figlia Vanessa (Jeannine Gaspár), il controverso avvocato ha infatti dato vita ad un bizzarro triangolo con Helene Richter (Sabine Werner) e Tonia Schiffer (Sandra Steffl). E alla fine si ritroverà solo…

Dopo aver perso Tonia per via delle sua bugie, l’uomo verrà infatti respinto anche da Helene, che deciderà di chiudere la loro neonata relazione per partire insieme alla Schiffer per un giro del mondo! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Günther lascia il Fürstenhof

Inutile dire che Günther resterà a dir poco spiazzato dalla mossa di Helene, ma non per questo si piangerà addosso a lungo! Abituato a vivere la vita con leggerezza, l’uomo dimenticherà infatti velocemente il suo amore perduto e lascerà Bichlheim per una nuova avventura.

Con la puntata 4255 si concluderà dunque la terza ospitata di questo controverso personaggio… e possiamo anticiparvi che non sarà l’ultima! Le anticipazioni da poco arrivate dalla Germania lasciano infatti intendere che il truffaldino avvocato tornerà nel corso della 22^ stagione di Tempesta d’amore, attualmente in onda Oltralpe… Seguici su Instagram.