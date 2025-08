Tempesta d’amore 22^ stagione: annunciati i protagonisti! Ecco chi saranno… | Anticipazioni tedesche

Grandi novità sono da poco arrivate sul fronte tedesco di Tempesta d’amore! Con la soap attualmente ferma sia in Italia che Oltralpe per la consueta pausa estiva, dietro le quinte non si sono fermati i lavori, tanto che tutto è ormai pronto per la ventiduesima stagione di Sturm der Liebe. Ecco dunque chi saranno i personaggi destinati a ricoprire il ruolo di nuovi protagonisti dell’amatissima telenovela bavarese…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: arriva la 22^ stagione

Mentre in Italia l’attenzione è ancora tutta per la tormentata vita sentimentale di Ana Alves (Soluna-Delta Konol) – alle prese con un triangolo dall’esito al momento più che mai incerto – in Germania sta per andare in onda la fase conclusiva della stagione successiva, con protagonisti Maxi Saalfeld (Katharina Scheuba) e Henry Sydow (Elias Reichert).

Rispettivamente figli di Katja (Isabell Stern) – personaggio ormai entrato da tempo a far parte del cast fisso delle puntate italiane della soap – e della nuova dark lady Sophia Sydow (Krista Birkner), i due protagonisti dovranno a lungo lottare per poter vivere liberamente il loro amore. E, nonostante mille difficoltà, alla fine avranno successo!

Dopo infinite vicissitudini, Henry e Maxi avranno dunque il loro attesissimo lieto fine e potranno finalmente passare il testimone ad una nuova coppia di protagonisti, segnando così l’inizio della 22^ stagione di Tempesta d’amore. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa nuova annata della soap…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Fanny e Kilian nuovi protagonisti

Annunciata per il debutto in Germania il prossimo 29 ottobre, la stagione numero ventidue di Sturm der Liebe sarà incentrata sulla complessa storia d’amore di due personaggi profondamente diversi tra loro: Fanny Schätzl (Johanna Graen) e Kilian Rudloff (Anthony Paul).

La prima è una giovane donna di cui vi abbiamo già ampiamente parlato: cugina di Erik (Sven Waasner), Fanny è una giovane donna sensibile e di grande cuore, con una rara passione per le piante. A lungo innamorata di Vincent (Martin Walde), la ragazza finirà però per perdere la testa per un uomo molto diverso dal veterinario…

Stiamo parlando di Kilian, una completa new entry della soap su cui sappiamo (per ora) pochissimo. Possiamo anticiparvi che si tratta del fratello minore di Yannik (Jo Weil), nuovo medico di Bichlheim nonché futuro amore di Larissa (Vivien Wulf).

Cuoco di grande fama dal carattere impulsivo ed estroverso, Kilian sarà l’esatto opposto della timida Fanny. Ciononostante, tra i due scatterà immediatamente la scintilla, tanto da portarli a trascorrere una notte di passione. Purtroppo, però, la loro storia d’amore partirà in salita…

Quando Yannik non riuscirà ad ottenere il divorzio in tempo per sposare Larissa e permettere a quest’ultima di ottenere la sua eredità, Kilian si offrirà infatti a sorpresa di “sostituire” il fratello come sposo… seppur solo pro forma! Una decisione che, inutile dirlo, non piacerà a Fanny…

Sarà dunque questo l’inizio della trama centrale della 22^ stagione di Tempesta d’amore, che si preannuncia ricca di colpo di scena! Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sulle storyline di questa nuova appassionante annata della soap bavarese. Seguici su Instagram.