Helene lascia Günther e rivoluziona la propria vita! | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: Helene prende una decisione inattesa!

Proprio quando sembrava aver finalmente ritrovato l’amore, tutto cambierà di nuovo! Stiamo parlando di Helene Richter (Sabine Werner), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore prenderà una decisione inaspettata, spiazzando tutti… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Helene e Günther diventano una coppia

Costretta a crescere da sola i suoi figli (tra cui uno con un deficit cognitivo) a causa della prematura morte del marito, Helene ha dedicato tutta la sua vita agli altri. Non c’è dunque da stupirsi se – solo quando i suoi ragazzi si sono felicemente accasati – la donna ha iniziato a vivere davvero la propria vita, aprendosi all’amore. Peccato solo che non la fortuna non sia stata dalla sua parte…

Come sappiamo, la relazione con André (Joachim Latsch) si è infatti conclusa dolorosamente a causa della scoperta dei numerosi tradimenti del cuoco, mentre il nuovo amore della Richter – Günther Sonnbichler (Johann Schuler) – tutto sembra tranne che il compagno perfetto.

Ciononostante, Helene non perderà la speranza! Benché delusa dai comportanti di Günther, la donna deciderà infatti di concedere a quest’ultimo uno chance e inizierà ufficialmente una relazione con lui. L’idillio, però, non durerà a lungo…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Helene lascia Günther

Se normalmente i problemi emergono solo dopo settimane o mesi di relazione, nel caso di Helene e Günther basterà un appuntamento! Invece che una serata romantica in un bel ristorante, la donna si ritroverà infatti a dover rimanere in casa a cucinare per il suo amato. E a quel punto in lei suonerà subito il classico campanello d’allarme…

Profondamente delusa, l’indomani la Richter si sfogherà con l’amica Tonia (Sandra Steffl), che la aiuterà ad aprire gli occhi: sta ricadendo nei vecchi errori, mettendo da parte i propri bisogni per assecondare il proprio compagno. Questa volta, però, Helene non ci starà!

Determinata a riprendere in mano la propria vita, la Richter prenderà dunque una decisione a dir poco sorprendente: chiudere la sua relazione (appena nata) con Günther e lanciarsi in una nuova avventura, esplorando il mondo insieme a Tonia. Ma Helene sarà davvero pronta a lasciarsi tutto alle spalle? Lo scopriremo molto presto… Seguici su Instagram.