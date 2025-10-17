Helene e Günther diventano una coppia! Ma poi… | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Anticipazioni italiane Tempesta d’amore: Helene si lascia andare all’amore

Il momento tanto atteso è arrivato! Dopo mesi di solitudine, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Helene Richter (Sabine Werner) si lascerà infatti finalmente andare all’amore. La situazione, però, prenderà una piega inaspettata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Helene respinge Günther

Traumatizzata dal tradimento subito da parte di André (Joachim Latsch) – l’uomo per cui aveva lasciato tutto trasferendosi dalla parte opposta del mondo – Helene Richter è comprensibilmente restia all’idea di lanciarsi in una nuova storia d’amore. Specialmente visto che lo spasimante in questione è un truffatore di prima categoria come Günther Sonnbichler (Johann Schuler)!

Non c’è dunque da stupirsi se, quando lui la sorprenderà con un’appassionata dichiarazione d’amore, Helene prenderà le distanze dall’uomo, certa che quest’ultimo non abbia intenzioni serie. La situazione, però, cambierà…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Helene e Günther diventano una coppia

Dopo aver assistito ad un gesto di generosità di Günther, Helene deciderà infatti di concedere una chance al suo amato. E così – dopo aver ottenuto la benedizione dell’amica Tonia (Sandra Steffl) – la Richter inizierà una relazione con Sonnbichler.

La donna avrà dunque finalmente trovato l'uomo per la vita? Per ora vi possiamo anticipare che i dubbi emergeranno molto presto! Il primo appuntamento ufficiale tra Helene e Günther non andrà infatti come sperando, portando la donna a prendere una decisione clamorosa…