Tempesta d’amore: Günther si dichiara a Helene! E lei… | Anticipazioni italiane

Da quando si è innamorata a sorpresa di Günther Sonnbichler (Johann Schuler), Helene Richter (Sabine Werner) sogna di vedere un giorno i suoi sentimenti ricambiati. Un sogno destinato a diventare presto realtà… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!
Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Helene media tra Tonia e Günther
Dopo la triste fine della sua relazione con André (Joachim Lätsch), Helene aveva giurato a se stessa di non innamorarsi mai più di un uomo incapace di essere sincero. Purtroppo per lei, però, il destino ha rovinato i suoi buoni propositi…
Come sappiamo, qualche settimana fa la Richter ha infatti perso la testa per Günther Sonnbichler – il truffaldino fratello di Alfons (Sepp Schauer) – da cui è stata suo malgrado coinvolta in una dolorosa commedia: fingersi sua moglie per ingannare la fidanzata dell’uomo, Tonia Schiffer (Sandra Steffl).
Inutile dire che la situazione si farà presto insostenibile per Helene, che – complici i sensi di colpa nei confronti di Tonia (di cui è diventata nel frattempo un’ottima amica) – confesserà tutta la verità, cercando poi però di far riappacificare i due (ormai ex) fidanzati. La situazione, però, prenderà una piega inaspettata…
Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Günther si dichiara a Helene
Mentre Helene tenterà in tutti i modi di convincere Tonia a perdonare Günther, quest’ultimo inizierà infatti a guardare la Richter con occhi diversi, rendendosi conto di essersi innamorato! Un sentimento che non passerà inosservato…
Nicole (Dionne Wudu) capirà infatti immediatamente quanto sta accadendo e correrà a mettere in guardia Helene, pregando l’amica di stare attenta a non farsi nuovamente spezzare il cuore. Un avvertimento che sembrerà più giustificato visto che – poco dopo – la Richter vedrà il proprio amato apparentemente intento a flirtare con Katja (Isabell Stern)…
A quel punto Helene deciderà di chiudere una volta per tutte con Sonnbichler, convinta che quest'ultimo non sia capace di una relazione seria. Proprio allora, però, lui la sorprenderà con un'appassionata dichiarazione d'amore! La donna cederà ai propri sentimenti concedendo una chance al suo spasimante?