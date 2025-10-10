Tempesta d’amore: Günther si innamora di Helene! E lei… | Anticipazioni italiane

Una nuovo colpo di scena è in arrivo per la vita sentimentale di Helene Richter (Sabine Werner)! E ancora una volta la causa sarà Günther Sonnbichler (Johann Schuler)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Tonia lascia Günther

Quando la vita le ha fatto ritrovare Günther, Helene pensava di aver finalmente trovato l’uomo giusto per lei. L’illusione, però, è durata poco! Come sappiamo, infatti, non solo l’uomo è fidanzato con Tonia Schiffer (Sandra Steffl), ma ha anche costretto la povera Helene a spacciarsi per sua moglie. Una situazione che si è velocemente trasformata in una bomba a orologeria…

Come prevedibile, infatti, il castello di bugie di Günther ha finito per crollare, portando una sconvolta Tonia a chiudere i rapporti sia con il fidanzato sia con la Richter. E da quel momento tutto cambierà…

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Günther si innamora di Helene

Sentendosi in colpa, Helene proverà infatti a far riappacificare i due (ormai ex) fidanzati. I risultati, però, non saranno quelli attesi! Se da una parte la donna riuscirà a recuperare l’amicizia con Tonia, dall’altra finirà infatti involontariamente per scatenare dei sentimenti inaspettati in Günther…

Durante una serata in compagnia di Helene, l'uomo si renderà infatti conto di essersi perdutamente innamorato di quest'ultima! Ma la Richter sarà ancora disposta a concedergli una chance? Per ora vi anticipiamo che questa storyline avrà un esito tutt'altro che scontato…