Idil scopre che Arda è figlio di Emre! | La forza di una donna anticipazioni

Mai mettere un estraneo in casa, soprattutto se è parente di una persona di cui conoscete uno scottante segreto. È ciò che accadrà nel corso delle prossime puntate de La Forza di una Donna: ospite di Enver (Serif Erol) e Hatice Sarikadi (Bennu Yıldırımlar), Idil Yazici (Büşra İl) scoprirà per puro caso che il cugino Emre (Ahmet Rıfat Şungar) è il padre di Arda (Kerem Yozgatlı), il figlio di Ceyda Karataş (Gökçe Eyüboğlu)…

La Forza di una Donna, news: Ceyda e l’amore giovanile con Emre

Se avete letto i nostri post precedenti, già sapete che Ceyda e Emre hanno avuto una breve relazione quando erano soltanto dei ragazzini: una liaison che si è interrotta quando Emre si è trasferito all’estero con la sua ricca famiglia, lasciando la Karataş da sola e incinta. Inconsapevole della nascita di Arda, Emre offrirà dunque un lavoro a Ceyda nella sua caffetteria, così come a Hatice.

Col trascorrere degli episodi, Ceyda si sentirà nuovamente legata a Emre, che però la vedrà soltanto come un’amica e comincerà ad interessarsi alla “pericolosa” Şirin (Seray Kaya). Visibilmente gelosa, la Karataş cercherà di mettere in guardia Emre sul conto della ragazza, ma ogni suo tentativo risulterà vano e finirà per indispettire anche Hatice, che non prenderà col sorriso ogni sua critica alla figlia.

La Forza di una Donna, trame: Idil e il soggiorno in casa Sarikadi

Contemporaneamente a tutto ciò, pagando ovviamente loro un affitto mensile, Emre farà in modo che Hatice e Enver accolgano in casa la cugina Idil, con la quale avrà un rapporto decisamente conflittuale. Sommersa dai debiti con uno strozzino, a causa del suo precedente vizio con la droga, Idil si scontrerà più volte con Şirin, alla quale ruberà persino un braccialetto prezioso pur di ricavare del denaro.

Scoperto tutto quanto, attraverso una serie di sotterfugi, Sirin riuscirà a recuperare il braccialetto, ma al tempo stesso porterà Idil a confessarle per quale ragione abbia così tanto bisogno di soldi. Tuttavia, anche se la supplicherà, Şirin si rifiuterà inizialmente di concedere un grosso prestito a Idil, che penserà di vendicarsi cercando di raccontare a Emre che in passato è stata innamorata di Sarp (Caner Cindoruk), il marito della sorellastra Bahar (Özge Özpirinçci).

La Forza di una Donna, spoiler: Idil scopre che Arda è figlio di Emre!

Occhio a quello che succederà in seguito: convinto che Idil sia fuori casa, Enver dirà apertamente a Hatice che Ceyda è così legata a Emre perché l’uomo è il padre di Arda. Nascosta all’interno della sua camera, Idil resterà attonita di fronte alle parole del Sarikadi Senior, ma fingerà di non averle ascoltate. Quali saranno, dunque, le sue intenzioni? Vorrà parlarne con Emre o utilizzerà questa informazione per avere un suo personale tornaconto con Şirin?

Quel che è certo è che Emre ignora totalmente la possibilità di essere il padre di Emre, visto che Ceyda gli avrà raccontato, mentendo, che Arda è semplicemente il figlio della sorella… Seguici su Instagram.