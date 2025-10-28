Kaya scopre che Erim non è suo figlio ma… | Forbidden fruit anticipazioni

I dubbi di Kaya Ekinci (Barış Kılıç) sulla possibilità di essere il padre di Erim Argun (İlber Uygar Kaboğlu) dureranno pochissimo. Nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit, il nuovo CEO della Holding Argun scoprirà che il ragazzino è davvero figlio di Halit (Talat Bulut), ma ciò aprirà comunque le porte ad un altro mistero…

Forbidden Fruit, news: Kaya inizia a credere di essere il padre di Erim

Appena arriverà a Istanbul su invito di Halit per assumere il ruolo di CEO della Holding Argun, Kaya si troverà ad avere nuovamente a che fare con Ender Çelebi (Şevval Sam), la donna con cui in passato aveva avuto una tormentata relazione sentimentale. Ancora visibilmente attratto da lei, Kaya inizierà a pensare di poter essere il padre di Erim quando l’amica Tulin (Işıl Dayıoğlu) gli farà presente che Ender ha iniziato una frequentazione con Halit quasi subito dopo la loro rottura.

Visto che la data di nascita di Erim coinciderà in qualche modo con il periodo in cui aveva lasciato Istanbul, Kaya non potrà scartare del tutto l’idea che Erim sia suo figlio, tant’è che chiederà aiuto all’amico Orhan (Kubilay Tunçer) per poter eseguire, in maniera discreta, un test del DNA.

Forbidden Fruit, trame: Kaya entra in possesso di un campione di DNA di Erim, ecco come

Anche se Ender negherà esplicitamente la possibilità che Erim sia suo figlio, arrivando anche a schiaffeggiarlo quando la bacerà nel bel mezzo di una discussione, Kaya vorrà levarsi qualsiasi tipo di dubbio. Proprio per questo, approfittando di una sua visita in ufficio, Kaya offrirà a Erim un bicchiere di limonata. Dopo ciò, Ekinci prenderà il bicchiere e lo riporrà in un sacchetto trasparente per consegnarlo a Orhan affinché, estrapolando la saliva del giovane Argun, possa far eseguire il test del DNA.

Ovviamente, prima di avere i risultati, Kaya dovrà attendere necessariamente alcuni giorni, gli stessi che utilizzerà per “ingraziarsi” nuovamente Ender. Non a caso, l’imprenditore farà in modo che la Çelebi riceva un importante incarico da un’azienda e la inviterà a cena, con la scusa di un appuntamento di lavoro, per comunicarle la buona notizia.

Forbidden Fruit, spoiler: Erim non è figlio di Kaya!

Appena i giorni utili saranno passati, Kaya riceverà dunque i risultati del test, che scacceranno via ogni pensiero, visto che nei documenti sarà scritto a chiare lettere che non è stata trovata alcuna compatibilità tra lui e Erim. Per uno strano scherzo del destino, proprio in quegli istanti Ender busserà alla porta della camera d’albergo di Kaya, porta che lui aprirà con ancora i fogli in mano.

Furiosa, Ender apprenderà dunque che Kaya ha fatto eseguire un test del DNA a sua insaputa e si scaglierà per l’ennesima volta contro il suo ex. Tuttavia, la Çelebi scapperà in fretta e furia dalla stanza e, in lacrime, prenderà un taxi. Sarà allora che la donna ripenserà ad un avvenimento tragico del suo passato, ossia il parto di un figlio che poi ha dato in adozione.

Un flashback che, inevitabilmente, darà il via ad una nuova complessa storyline della dizi turca. Anche perché sarà facile pensare, dati gli atteggiamenti della donna, che quel bambino di cui Ender non si è presa cura fosse anche di Kaya…