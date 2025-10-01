La Promessa anticipazioni: Curro e Cruz, litigio furioso!

Un aspro litigio sarà al centro della scena della prossime puntate italiane de La Promessa. Curro de la Mata (Xavi Lock) arriverà infatti a scontrarsi con la “zia” Cruz Ezquerdo (Eva Martin) per un motivo ben preciso e così i due sembreranno giungere ad un pericoloso punto di rottura. Tutto ciò partirà da una rivelazione di Angela de Figueroa (Marta Costa), la figlia della nuova dark lady Leocadia (Isabel Serrano).

La Promessa, news: Angela e il piano di Cruz e Lorenzo

Tutto partirà quando Angela capirà che Cruz e Lorenzo (Guillermo Serrano) stanno organizzando un matrimonio combinato per Curro in modo tale da risanare la situazione finanziaria de La Promessa. A quel punto, nonostante il loro rapporto conflittuale, Angela cercherà senza successo di mettere Curro in guardia.

La situazione cambierà però radicalmente nel momento in cui Angela apprenderà che la “futura sposa” di Curro, pensata da Cruz e Lorenzo, appartiene alla famiglia dei Castroviejo, grande amica del re di Spagna. La figlia di Leocadia, infatti, capirà immediatamente che Curro non potrà opporsi al matrimonio qualora i parenti dovessero stabilire un accordo, perché in caso contrario ciò si trasformerebbe nella rovina dei Lujan. Per questo, Angela si troverà costretta a chiedere aiuto anche a Martina (Amparo Piñero)…

La Promessa, trame: Curro inizia a credere alla teoria di Angela

Dopo averle spiegato per filo e per segno l’accordo che Cruz e Lorenzo stanno cercando di stabilire con il Conte Castroviejo per dare in sposa a Curro una delle sue tre figlie, Angela farà sì che Martina si impegni per affrontare col “cugino” la spinosa questione.

Effettivamente, Martina cercherà subito un colloquio chiarificatore con Curro e gli svelerà quanto scoperto da Angela. Appena sentirà il nome della famiglia Castroviejo, Curro comprenderà di essersi sbagliato ad agire così superficialmente di fronte ai dubbi di Angela e, oltre a scusarsi con lei per come si è comportato, le farà sapere che intende lottare perché nessuno può obbligarlo a sposare una donna che non ama.

La Promessa, spoiler: Curro arriva ad un punto definitivo di rottura con Cruz!

Occhio dunque al successivo litigio: possiamo anticiparvi che, dopo essere stato informato dalla sorella Jana Exposito (Ana Garces) della colpevolezza della “zia” nella morte del fratello Tomas (Jordi Coll), Curro non riuscirà più a nascondere il suo astio nei riguardi di Cruz e, nel bel mezzo di un teso faccia a faccia, l’accuserà di stare tramando alle sue spalle, con la complicità di Lorenzo, per farlo sposare con una delle figlie di Castroviejo.

Come facilmente prevedibile, Cruz rispedirà però tale accusa al mittente e, come se non bastasse, se la prenderà con Leocadia, che a suo dire avrà mosso le “fila” per mettere il nipote contro di lei. Un vero e proprio cortocircuito che farà capire a Curro di essere sulla giusta strada, visto che ha saputo la verità da Angela e non da Leocadia.

E la situazione non potrà fare altro che peggiorare quando Lorenzo ritornerà a La Promessa dopo i giorni trascorsi dai Castroviejo per sancire l'accordo matrimoniale…