Nezir sequestra anche Suat | La forza di una donna anticipazioni

Nel corso delle prossime puntate de La Forza di una donna, la vendetta di Nezir Korkmaz (Hakan Karahan) ai danni di Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) diventerà sempre più spietata. Non a caso, dopo aver rapito Bahar (Özge Özpirinçci) con Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) e Piril (Ahu Yağtu) con i gemelli Alì e Ümer, il cattivo numero uno della dizi metterà gli occhi anche sull’anziano Suat Nalbantoğlu (Gazanfer Ündüz)…

La Forza di una Donna, news: Sarp si presente alla villa di Nezir

Una volta che scoprirà che tutte e due le sue famiglie sono state rapite, Sarp non esiterà a presentarsi alla porta di Nezir insieme a Munir (Caner Candarlı). A quel punto, Çeşmeli chiederà allo stesso Nezir di lasciare andare i suoi familiari in cambio della sua vita, ma l’uomo non gli darà ascolto e lo rinchiuderà in un magazzino insieme a Munir.

Deciso a far soffrire Sarp per vendicare l’uccisione del figlio Mert (Eray Cezayirlioğlu), Nezir inizierà dunque a calcare la mano e, come primo passo, farà in modo che Munir venga attaccato all’interno della stanza da uno sciame di api. Fortunatamente, lo “scagnozzo” di Suat riuscirà a salvarsi, ma le torture non saranno finite qui.

La Forza di una Donna, trame: Nezir vuole fare del male a Doruk?

Alcuni giorno dopo, Nezir andrà da Sarp, insieme al “fidato” Azmi (Kuzey Yücehan), e lo obbligherà a fare una scelta tra tre carte capovolte. Appena ne prenderà una, Çeşmeli scoprirà con grossa preoccupazione che dietro la stessa è raffigurato il piccolo Doruk. Korkmaz lascerà dunque intendere a Sarp che tale carta ha messo in pericolo il bambino, ma non gli darà alcuna spiegazione in merito circa il suo piano.

Fortunatamente, alla fine, Nezir non farà alcun male a Doruk e, dopo aver preteso di passare del tempo da solo con lui, gli darà una piccola lezione di giardinaggio. Una risoluzione positiva della vicenda che però non rallegrerà in alcun modo Sarp, visto che non verrà informato del fatto che Doruk è sano e salvo…

La Forza di una Donna, spoiler: Nezir sequestra anche Suat!

Partendo da questi presupposti, la situazione non farà altro che complicarsi: alcune ore dopo, gli uomini di Nezir riusciranno a raggiungere Suat e gli impediranno di recarsi alla polizia per denunciare il rapimento di Piril. Dopo ciò, anche il Nalbantoğlu Senior verrà portato nella grande villa di Korkmaz e rinchiuso nella stessa stanza di Sarp e Munir.

Insomma, la faccenda si farà sempre più delicata, ma qualcuno sarà già sulla pista giusta per inchiodare Nezir alle sue responsabilità… Seguici su Instagram.