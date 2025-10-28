Philipp perde tutto e sprofonda nell’alcolismo | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: il dramma di Philipp

Dopo mesi passati a tessere intrighi, per Philipp Brandes (Robin Schick) è finalmente arrivato il conto da pagare. E, come prevedibile, si tratta di un conto salatissimo! Non c’è dunque da stupirsi se nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il controverso protagonista sprofonderà in una spirale che rischierà di distruggerlo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, episodi italiani: Philipp ripudiato da Ana

Per tutta la vita, soldi e prestigio sono stati il suo unico obiettivo. Ora che ha perso la donna che ama, però, Philipp si è reso conto che null’altro conta per lui! Mortificato per il male da lui causato e disperato per la rottura con Ana Alves (Soluna-Delta Kokol), nei prossimi giorni il giovane Brandes tenterà in tutti i modi di riconquistare la sua amata. Tutto, però, sarà inutile…

Sconvolta dalla gravità delle azioni commesse dall’uomo che stava per sposare, Ana respingerà infatti con fermezza ogni tentativo da parte di Philipp di ottenere il suo perdono, chiudendo ogni rapporto con lui. E a quel punto il ragazzo cadrà in un baratro…

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Philipp si ubriaca

A pezzi per aver perso l’amore della sua vita, Brandes inizierà così a sprofondare in una spirale autodistruttiva, che lo porterà a cercare conforto nell’alcol. Una “soluzione” che, come prevedibile, non farà che peggiorare la situazione.

Già rimproverato dai Saalfeld a causa del suo scarso impegno sul lavoro, Philipp finirà infatti per perdere il controllo a causa del suo stato di ebbrezza, mettendo in pericolo il buon nome dell’hotel e costringendo Ana a intervenire per salvare la situazione. E non è finita qui!

Dopo aver visto la Alves in un momento di intimità con Vincent (Martin Walde), Philipp si recherà nelle cantine del Fürstenhof nel tentativo di annebbiare i suoi sensi con del vino, finendo per distruggere accidentalmente delle bottiglie dal valore inestimabile. E a quel punto per lui saranno guai seri…