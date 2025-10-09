SARP, incidente d’auto! | La forza di una donna anticipazioni

Se c’è una cosa che non è dalla parte di Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) è la fortuna. Non a caso, nel corso delle prossime puntate de La Forza di una Donna, l’uomo avrà un pericoloso incidente in automobile capace di scatenare diversi imprevisti nella sua vita…

La Forza di una Donna, news: Bahar implora Piril di portarla via dal rifugio sicuro

La storyline inizierà quando Suat (Gazanfer Ündüz) scoprirà che la figlia Pırıl Nalbantoğlu (Ahu Yağtu) ha tentato il suicidio durante il soggiorno nel rifugio sicuro, dove Sarp è andato a stare con Bahar (Özge Özpirinçci) e i piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil). A quel punto, Suat si presenterà sul posto con tutti i suoi uomini, capeggiati da Munir (Caner Candarlı), per portare via da lì Piril e i gemellini Alì e Umer.

Stanca della reclusione forzata, dalla quale avrà cercato senza successo di fuggire con l’aiuto di Arif Kara (Feyyaz Duman), Bahar implorerà dunque Piril di portare via anche lei, con Nisan e Doruk, dalla casa sicura. Una richiesta alla quale Piril deciderà di non acconsentire, lasciando lì la sua “rivale” con il “marito”. Tutto ciò farà dunque da preludio ad un grosso rischio per lo stesso Sarp…

La Forza di una Donna, spoiler: incidente d’auto per Sarp!

Eh sì: stanco del modo di fare del genero, Suat deciderà di togliere a Sarp ogni tipo di protezione. Proprio per questo, darà ordine a Munir di rinunciare a tutti gli uomini posti alla sorveglianza del rifugio sicuro. A quel punto, visto che non avrà nessuno a cui appoggiarsi ed i viveri staranno cominciando a scarseggiare, il Çeşmeli deciderà di uscire con la propria automobile per andare a fare un po’ di spesa.

Una volta che arriverà al supermercato, lo sguardo di Sarp si soffermerà su delle pere, simili a quelle che gli aveva dato Hatice (Bennu Yıldırımlar) il giorno dello sciagurato incidente in mare, innescato dalle menzogne di Şirin (Seray Kaya), che lo ha allontanato dalla sua famiglia. Sarp acquisterà quindi un po’ di pere, che si trasformeranno in un vero e proprio cattivo presagio: poco dopo, a causa di una grossa mucca sulla carreggiata che vedrà all’ultimo momento, l’uomo perderà infatti il controllo della sua macchina ed uscirà fuori strada…

La Forza di una Donna, trame: Sarp si salva ma Bahar e i bambini sono in pericolo…

Fortunatamente, anche se la macchina si ribalterà più volte dopo essere uscita fuori dalla strada, Sarp non riporterà gravi traumi in seguito all’incidente. Tuttavia, negli stessi momenti, Bahar, Nisan e Doruk saranno in forte pericolo.

Possiamo infatti anticiparvi che, dopo aver scoperto una cimice nella nuova camera d’albergo della figlia Piril, Suat pronuncerà apposta dove si trova la casa sicura di Sarp, dando modo al nemico Nezir Korkmaz (Hakan Karahan) di mettersi sulle tracce del “genero”. Nezir e i suoi uomini rischieranno dunque di arrivare da Bahar, Nisan e Doruk proprio quando Sarp, senza più un mezzo per raggiungerli per via dell’incidente, sarà fuori casa… Seguici su Instagram.