Tempesta d’amore: Markus lascia tutto a Katja ed esce di scena! | Anticipazioni tedesche

Non tutte le storie d’amore si concludono in modo drammatico! Ne sono una prova Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) e Katja Saalfeld (Isabell Stern), che nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore si sono detti addio con un’incredibile dimostrazione di fiducia e affetto… Ecco dunque cosa sta accadendo negli episodi di Sturm der Liebe attualmente in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Markus perde Katja ma ritrova Alexandra

Ritrovatisi dopo aver superato mille ostacoli, Katja e Markus sembravano essere destinati a stare insieme per sempre. Un evento inaspettato, però, ha cambiato tutto! Nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore la Saalfeld ha infatti perso la testa per Vincent (Martin Walde). Un sentimento (ricambiato) che è stato a lungo represso, ma che ha finito per avere la meglio…

Nello stupore generale, Katja ha dunque chiuso la sua lunga relazione con Markus per legarsi ufficialmente al figlio di quest’ultimo. Una decisione che Schwarzbach ha comprensibilmente fatto fatica ad accettare. Alla fine, però, un altro colpo di scena cambierà ulteriormente la situazione!

Come vi abbiamo anticipato, la comune guerra contro Christoph (Dieter Bach) porterà infatti Markus e Alexandra (Daniela Kiefer) a riavvicinarsi, riscoprendosi a sorpresa ancora complici e innamorati. E non si tratterà di un semplice momento di nostalgia…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Markus cede a Katja le sue azioni

Superata la sorpresa per quei sentimenti tanto forti quanto inaspettati, i due ex coniugi capiranno di non avere più nessun legame col Fürstenhof e prenderanno una decisione drastica: vendere le loro azioni dell’hotel e lasciarsi tutto alle spalle, per iniziare una nuova vita insieme!

Inutile dire che Werner (Dirk Galuba) e Christoph non si lasceranno sfuggire l’occasione di riprendere il controllo del loro adorato albergo… peccato solo che non abbiano la liquidità per rilevare tutte le quote degli Schwarzbach! E ora?

Determinato a iniziare la sua nuova vita insieme all’ex moglie, inizialmente Markus penserà di cedere le proprie azioni ad una banca. Quando però Katja lo implorerà di concedere più tempo a Werner per racimolare il denaro, però, Schwarzbach cambierà idea…

Ben conoscenza l’onestà della sua ex, affiderà a quest’ultima le sue azioni con una procura, trasformando così di fatto la sommelière in un’azionista dell’hotel! Sarà dunque questo il “regalo di addio” di Markus a Katja, prima di lasciare il Fürstenhof insieme al suo unico grande amore: Alexandra! E a quel punto all’hotel a cinque stelle tutto cambierà… Seguici su Instagram.