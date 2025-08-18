Tempesta d’amore: Vincent e Katja tornano insieme! E Markus… | Anticipazioni tedesche

Un nuovo colpo di scena è in arrivo per il triangolo più atteso della 21^ stagione di Tempesta d’amore. Proprio quando tutto lasciava intendere che Katja Saalfeld (Isabell Stern) sarebbe presto tornata da Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer), infatti, tutto cambierà ancora una volta… Ecco infatti cosa sta accadendo nelle puntate della soap attualmente in onda in Germania!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Katja lascia Vincent

Attualmente in crisi nelle puntate italiane di Tempesta d’amore, Katja e Markus riusciranno a proteggere il loro amore, diventando nei prossimi mesi una coppia solidissima. Poi, però, arriverà Vincent (Martin Walde)! Uscito sconfitto dal triangolo con Ana (Soluna-Delta Kokol) e Philipp (Robin Schick), il bel veterinario si innamorerà follemente della fidanzata del padre, venendo a sorpresa ricambiato.

Dopo una lunga relazione clandestina, Katja lascerà dunque Markus per iniziare ufficialmente una storia con il figlio di quest’ultimo. Una decisione che – come prevedibile – segnerà una profonda frattura tra padre e figlio. Il peggio, però, arriverà dopo: sempre più tormentato dal timore di venire lasciato dalla compagna, Vincent arriverà infatti a provocare un incidente ai danni del genitore!

Il risultato? Non solo Markus chiuderà i rapporti col figlio, ma anche Katja – delusa dalla mancanza di volontà da parte di Vincent di affrontare la sua gelosia – chiuderà la propria relazione col veterinario. Ma tra la Saalfeld e Ritter sarà davvero finita?

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Vincent e Katja tornano insieme

Ebbene, inizialmente la risposta sembrerà essere “sì”! Profondamente delusa dal comportamento di Vincent, infatti, Katja non solo terrà quest’ultimo a distanza, ma si riavvicinerà sempre più a Markus, lasciando presagire un imminente ritorno di fiamma con Schwarzbach. A sorpresa, però, le cose non andranno così!

Col passare del tempo, Katja si renderà infatti conto di non poter cancellare i suoi sentimenti per Vincent e deciderà dunque di concedere una seconda chance a quest’ultimo. Sarà così che la Saalfeld e Ritter torneranno insieme, riscoprendosi più innamorati che mai. Una novità che non farà piacere a tutti…

Quando Markus – che nel frattempo aveva deciso di riconciliarsi col figlio – scoprirà che quest’ultimo è nuovamente felice insieme a Katja, ne resterà infatti a tal punto devastato da decidere di rinunciare a al suo rapporto con Vincent. Sarà dunque questa l’amara conclusione di questo appassionante triangolo? Lo scopriremo solo con le prossime anticipazioni relative alle puntate inedite di Tempesta d’amore in onda in Germania dopo l’estate. Seguici su Instagram.