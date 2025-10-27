Alihan e Zeynep, matrimonio a sorpresa! | Forbidden fruit anticipazioni

Dopo tante peripezie arriverà finalmente il momento di sorridere per Alihan Taşdemir (Onur Tuna) e la sua amata Zeynep Yilmaz (Sevda Erginci). Nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit, i due diventeranno infatti marito e moglie, ma prima delle nozze non mancheranno alcuni piccoli fraintendimenti…

Forbidden Fruit, news: Zeynep e le insicurezze su Alihan

La storyline partirà quando verrà annullato il matrimonio tra Zeynep e Dundar Çelikkan (Erdem Kaynarca), celebrato con la forza nel bel mezzo di un sequestro organizzato dall’uomo nel delirio della sua follia. Dopo che verrà tratta in salvo proprio da Alihan, Zeynep concentrerà tutte le sue attenzioni nel suo rapporto con l’uomo, che le chiederà nuovamente con successo di diventare suo marito.

Tuttavia, visto che nella sua vecchia casa sarà rimasta ad abitare l’ex moglie Ender Çelebi (Şevval Sam), Alihan sembrerà voler prendere un po’ di tempo prima di sposarsi effettivamente con Zeynep, tant’è che le chiederà di andare a convivere in attesa di trovare una nuova residenza che possa andare bene ad entrambi. In tal senso, c’è da dire che la Yilmaz non troverà niente di male nella proposta del Taşdemir, salvo ricredersi quando la madre Asuman (Melisa Doğu) insinuerà che l’uomo la sta soltanto prendendo in giro e, tergiversando, finirà per procrastinare all’infinito le nozze.

Forbidden Fruit, trame: Zeynep e la gelosia per Elif

Lo stato d’animo agitato di Zeynep non farà dunque che aumentare quando in città giungerà Elif (Cansu Melis Karakuş), un’amica di vecchia data di Alihan. Zeynep avrà fin da subito l’impressione che l’ultima arrivata sia in qualche modo attratta da Alihan, ma quest’ultimo taglierà corto sulla questione e dirà che la donna non è affatto interessata perché sono sempre stati amici e non ci ha mai provato con lui.

Nonostante le rassicurazioni, la giovane Yilmaz comincerà a pensare che Alihan stia per cadere nel gioco di seduzione di Elif quando il fidanzato le comunicherà che deve partire per dieci giorni in Cina: un viaggio di lavoro che coinciderà, guarda caso, con una partenza fuori città della stessa Elif. Zeynep si confronterà dunque con la sorella maggiore Yildiz (Eda Eca) per capire come muoversi e ciò darà il via a una romantica sorpresa…

Forbidden Fruit, spoiler: Alihan e il matrimonio a sorpresa con Zeynep!

Eh sì: piuttosto che starsene buona al suo posto, Yildiz contatterà Alihan per chiedergli conto dei suoi comportamenti. Taşdemir sceglierà quindi di essere completamente sincero con la “cognata” e le dirà che, in realtà, sta preparando un matrimonio a sorpresa con Zeynep nella casa che ha scelto come il loro nido d’amore. Alcuni giorni dopo tale rivelazione, Yildiz andrà dunque da Zeynep e, fingendo di essere disperata, le dirà di avere scoperto che Alihan sta per incontrarsi con Elif nella nuova casa dell’imprenditore.

Come facilmente prevedibile, Zeynep si precipiterà subito sul posto e, appena entrerà in giardino, scoprirà che Alihan intende sposarla quello stesso pomeriggio. Si tratterà di una cerimonia last minute, alla quale saranno stati invitati tutti i componenti della famiglia Argun e la madre Asuman.

Ovviamente l'idea di Alihan ridarà immediatamente il sorriso a Zeynep, che diventerà in pochi minuti la signora Taşdemir. A celebrare l'unione, come testimoni, ci saranno Halit (Talat Bulut) e Hakan Kurtuluş (Ahmet Kayakesen). Ma, dopo le nozze, Elif smetterà di essere un problema per Zeynep e Alihan oppure no? Vi aggiorneremo prestissimo…