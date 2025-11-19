Ana alla disperata ricerca di un donatore! E… | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: il dramma di Ana

Non sembra esserci fine al dramma di Ana Alves (Soluna-Delta Kokol)! A pochi giorni dalla scoperta delle sue complesse condizioni di salute, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella protagonista della 21^ stagione della soap riceverà infatti una nuova sconfortante notizia… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Ana ha bisogno di un trapianto

Fino a qualche giorno fa, la vita di Ana sembrava essere perfetta: giovane, bella, ricca e innamorata, la ragazza si stava apprestando a costruire una vita insieme al suo adorato Philipp (Robin Schick) e, nel contempo, a onorare la memoria di Wilma (Birgit Koch) donando una nuova vita al podere dei von Thalheim. Nell’arco di pochissimo, però, tutto è cambiato.

Dopo la scoperta degli intrighi del suo promesso sposo, la Alves ha infatti avuto un grave incidente a cavallo che le ha danneggiato i reni. Una situazione destinata a peggiorare ulteriormente! Nonostante un intervento chirurgico d’emergenza, i medici non riusciranno infatti a salvare gli organi della ragazza. E a quel punto l’ultima chance sarà il trapianto…

Anticipazioni Tempesta d’amore, episodi italiani: Ana non trova un donatore

Comprensibilmente provata, Ana avrà un momento di sconforto e si chiuderà in se stessa con il proprio dolore. Complice un sogno romantico, però, la ragazza ritroverà ben presto l’ottimismo che l’ha sempre contraddistinta e si farà forza, certa di poter presto tornare in salute. Purtroppo, però, le brutte sorprese non sono ancora finite!

Quando Nicole (Dionne Wudu) si sottoporrà agli esami per valutare la propria compatibilità con la figlia, scoprirà infatti di non essere una donatrice possibile per la sua amata Ana! E a quel punto per quest’ultima inizierà una drammatica corsa contro il tempo per trovare un organo in grado di salvarle la vita… Seguici su Instagram.