Ender, chi ha tentato di ucciderla? | Forbidden fruit anticipazioni

Finale al cardiopalma per la seconda stagione di Forbidden Fruit: qualcuno tenterà infatti di uccidere Ender Çelebi (Şevval Sam) gettandola nel Bosforo affinché possa annegare. Ma chi vorrà farla fuori? Cerchiamo di capirlo insieme…

Forbidden Fruit, news: Şahika e l’alleanza con Yiğit

Come già anticipato, la storyline arriverà ad un vero e proprio punto di svolta quando Şahika Ekinci (Nesrin Cavadzade), la sorella di Kaya (Barış Kılıç), arriverà a Istanbul e stringerà una sorta di alleanza con il giovane Yiğit (Doğaç Yıldız), il figlio che Ender ha avuto dal fratello e che ha dato in adozione alla nascita.

Puntando sul fatto che la Çelebi non sa che Yiğit è il figlio, non avendo mai voluto avere notizie sul suo conto, Şahika trascinerà con sé il ragazzo nella sua guerra contro Ender, nascondendogli che il padre è proprio Kaya. Un’omissione che la Ekinci potrà portare avanti poiché, attraverso una serie di deduzioni sbagliate, Yiğit si sarà convinto del fatto di essere figlio di Halit Argun (Talat Bulut). Tale particolare diventerà di vitale importanza quando qualcuno tenterà di fare del male a Ender…

Forbidden Fruit, trame: Yiğit cerca di affrontare Ender ma…

Seguendo il suo piano, ad un certo punto Şahika dirà a Yiğit che è arrivato il momento di affrontare la madre e palesargli la sua vera identità. Neanche a dirlo, dato che la sua “alleata” avrà acceso abilmente tutta la sua ira nei confronti della mamma per averlo abbandonato e messo nelle mani di un padre adottivo violento, Yiğit si presenterà a villa Argun, dove Ender si era recata per far visita al figlio minore Erim (İlber Uygar Kaboğlu).

Tuttavia, l’accoglienza della donna non sarà quella che Yiğit si aspettava. Turbata da uno scontro con la stessa Şahika, che avrà accusato di essere una serial killer al termine di alcune indagini svolte privatamente, Ender caccerà via in malo modo Yiğit dall’abitazione, intimandogli di smetterla di andare a trovare Erim se non vuole perdere il posto da impiegato alla Holding Argun, dove è stato assunto di recente.

Forbidden Fruit, spoiler: chi ha tentato di uccidere Ender?

Insomma, il confronto tra la madre e il figlio non avrà luogo ed aprirà le porte per l’attentato ai danni di Ender… Eh sì: quella sera stessa, mentre lei sarà da sola nel giardino dell’abitazione che dà sullo stretto, una persona incappucciata le si avvicinerà e le darà un colpo in pieno viso, facendole perdere i sensi e lasciando che cada nel Bosforo.

Una scena che, di fatto, chiuderà la seconda stagione di Yasak Elma e che traghetterà gli spettatori nella terza, con un salto temporale di alcuni mesi. Chi avrà dunque fatto del male a Ender? Per adesso, possiamo anticiparvi che la Çelebi sopravvivrà all’attentato, anche se la trama che si verrà a creare sarà tutt’altro che semplice.

Infatti, in base alle scene mostrate, gli ipotetici responsabili potrebbero essere soltanto tre: Yiğit, Şahika o Yildiz Yilmaz (Eda Ece), inviperita con Ender per aver mandato a monte il suo matrimonio con Halit. Ma sarà davvero tutto così scontato? Seguici su Instagram.