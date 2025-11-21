Forbidden Fruit: Şahika è una serial killer? | Anticipazioni

Nelle strampalate vicende di Forbidden Fruit mancava soltanto una serial killer. Un’assenza che, in base ai sospetti di Ender Çelebi (Şevval Sam) potrebbe essere presto colmata da Şahika Ekinci (Nesrin Cavadzade). Nel corso delle prossime puntate della dizi, l’imprenditrice si convincerà del fatto che l’affascinante sorella dell’ex fidanzato Kaya (Barış Kılıç) sia un’assassina. Vediamo insieme per quale ragione…

Forbidden Fruit, news: Şahika crea dei problemi a Ender

Arrivata in Turchia dalla Svizzera a circa un anno e mezzo di distanza dalla morte del ricchissimo marito, Şahika darà fin da subito l’impressione di non sopportare Ender, che dal canto suo non avrà mai avuto una simpatia per la mancata cognata. Dopo aver stretto un’alleanza con il giovane Yiğit (Doğaç Yıldız), che le confesserà di essere il figlio segreto di Ender, Şahika farà di tutto per avvicinarsi a Halit Argun (Talat Bulut), il quale non sarà per nulla indenne al suo fascino.

Appena capirà che Ender ha teso una trappola a Yildiz Yilmaz (Eda Ece) per far credere a Halit che abbia assunto la segretaria Sevda (al fine di sedurlo e ottenere un vantaggioso accordo di divorzio), Şahika ribalterà la situazione. Come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri post precedenti, la Ekinci offrirà più denaro a Sevda, che a quel punto ritratterà la sua versione e svelerà a Halit che, in realtà, a contattarla è stata proprio Ender.

Forbidden Fruit, trame: Ender comincia a indagare su Şahika

Una volta che verrà cacciata via in malo modo dalla Holding Argun, Ender non farà fatica a capire che c’è Şahika dietro alle sue ultime sventure, tant’è che comincerà a indagare sul suo passato per capire se la nuova arrivata abbia qualche scheletro nell’armadio da nascondere. In quest’ottica, la Çelebi incontrerà Philip, il figliastro della sua nuova rivale.

Oltre a dimostrare di non provare un briciolo d’affetto per la sua ormai ex matrigna, Philip svelerà a Ender che, dal suo punto di vista, Şahika ha avvelenato pian piano il padre per tanti anni, procurandogli tanti malori fino a condurlo alla morte. Parole attraverso le quali Ender capirà che la Ekinci potrebbe essersi macchiata dell’omicidio del marito, anche se il peggio dovrà ancora venire…

Forbidden Fruit, spoiler: Şahika è una serial killer?

Eh sì: vi anticipiamo che, il mattino successivo a questo dialogo, Philip verrà ritrovato privo di vita nella sua camera d’albergo. I medici riterranno che l’uomo sia morto a causa di un improvviso e fatale attacco di cuore, ma questa versione della storia non convincerà affatto Ender, sempre più certa del fatto che Şahika sia solita sbarazzarsi dei suoi nemici uccidendoli.

Non a caso, nel bel mezzo di un teso faccia a faccia, Ender accuserà Şahika di essere una serial killer, una sorta di vedova nera che uccide i suoi "cari" appena le calpestano i piedi. Neanche a dirlo, la Ekinci rispedirà subito le accuse alla mittente, precisando che se davvero fosse un'assassina lei non sarebbe di certo ancora viva. Una risposta che sembrerà una vera e propria minaccia e che metterà Ender in una situazione davvero rischiosa…