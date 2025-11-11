Erik ossessionato da Nicole! E commette un grave errore… | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: l’ossessione di Erik

Una crisi tanto drammatica quanto inaspettata sta per travolgere una delle coppie più amate di Tempesta d’amore: Erik (Sven Waasner) e Yvonne Klee (Tanja Lanäus). Benché profondamente innamorato della moglie, nelle prossime puntate italiane della soap l’uomo si ritroverà infatti ad essere ossessionato da un’altra donna… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik e Nicole si baciano

Se Erik ha deciso di sposare Yvonne nonostante la scoperta del tradimento di quest’ultima, è perché era certo di aver trovato la propria compagna per la vita. Peccato solo che – solo pochi mesi dopo – un’altra donna si è insinuata tra loro…

Come avrete intuito, stiamo parlando di Nicole Alves (Dionne Wudu), l’affascinante compagna di Michael (Erich Altenkopf). Avvicinatisi durante un innocente torneo di freccette, Klee e la Alves si sono infatti scoperti profondamente attratti l’uno dall’altra. Un’attrazione poi apparentemente esplosa durante una serata di follia di cui i due non ebbero alcun ricordo per mesi.

Ebbene, tra pochissimo i due (presunti) amanti chiariranno finalmente quanto realmente accaduto tra loro, scoprendo di non aver mai superato la linea del tradimento. Proprio quanto tutto sembrerà essere ormai chiarito, però, tra Erik e Nicole scatterà un bacio! E ora?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Erik non riesce a dimenticare Nicole

Come vi abbiamo anticipato, si tratterà di un gesto fortuito e tutt’altro che volontario. Tuttavia, quanto accaduto farà riesplodere l’attrazione tra questi due personaggi, al punto da trasformarsi in una vera e propria ossessione…

Benché determinato a concentrarsi sul suo matrimonio, Erik non riuscirà infatti a dimenticare Nicole, tanto da iniziare a sognare quest’ultima e, addirittura, confonderla con Yvonne! E sarà proprio in uno di questi momenti che l’uomo finirà per scambiare inavvertitamente i nomi delle sue due amate.

La sua passione segreta verrà dunque scoperta? E che conseguenze ci saranno per il suo matrimonio con Yvonne? Lo scopriremo nelle puntate di Tempesta d’amore in onda nei prossimi giorni su Rete 4! Seguici su Instagram.