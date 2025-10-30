Yildiz e Zeynep, scoperta sconvolgente! | Forbidden fruit anticipazioni

I colpi di scena non finiscono mai a Forbidden Fruit. Non a caso, nel corso delle prossime puntate della dizi turca, Yildiz (Eda Ece) e Zeynep Yilmaz (Sevda Erginci) faranno una clamorosa scoperta sul loro passato, che rimescolerà inevitabilmente tutte le carte in tavola. Vediamo insieme di cosa si tratta…

Forbidden Fruit, news: il ritorno improvviso di Mustafa manda in tilt Asuman

Tutto partirà quando il galeotto Mustafa (Haktan Pak) busserà alla porte di Asuman (Melisa Doğu), la madre di Yildiz e Zeynep. Rinchiuso in carcere per oltre vent’anni a causa di un omicidio che aveva commesso, l’uomo pretenderà di avere in cambio da Asuman, ormai la sua ex moglie, un’ingente somma di denaro.

Attraverso i dialoghi tra Asuman e Mustafa, i telespettatori avranno dunque modo di scoprire che l’ultimo arrivato è il padre soltanto di Yildiz e che è finito in cella dopo aver ucciso l’amante della consorte, ossia il padre di Zeynep. Un particolare che le due ragazze ignoreranno, ma che tornerà utile quando Mustafa deciderà di passare al contrattacco e cercherà di stringere una sorta di alleanza con Ender Çelebi (Şevval Sam).

Forbidden Fruit, trame: Mustafa confessa a Ender tutta la verità sul suo conto

Eh sì: dopo essersi ripreso da una coltellata che Asuman gli darà in pieno ventre nel tentativo di difendersi da una sua aggressione, Mustafa penserà di rivolgersi a Ender quando Yildiz, una volta scoperto che è ancora vivo, si rifiuterà di cedere alle sue richieste continue di soldi e gli dirà che deve accontentarsi di quelli che il marito Halit Argun (Talat Bulut) gli ha già dato per sparire.

Visto che avrà alle calcagna uno strozzino che minaccerà di ucciderlo, Mustafa penserà bene di andare da Ender e le rivelerà tutto quanto sul suo passato, compreso che ha ucciso il vero padre di Ender, “colpevole” di essere andato a letto con la moglie Asuman. Un’informazione che la Çelebi utilizzerà per fare del male alle due ragazze…

Forbidden Fruit, spoiler: Yildiz e Zeynep fanno una scoperta sconvolgente!

Possiamo infatti anticiparvi che Ender si presenterà da Yildiz e le rivelerà che Mustafa è soltanto suo padre. Quest’ultimo andrà invece nell’ufficio di Zeynep – fresca di matrimonio con Alihan Taşdemir (Onur Tuna) – e, dopo essersi presentato, le dirà che Asuman le ha sempre mentito, nascondendole che lei e Yildiz fossero sorellastre. Come se non bastasse, Mustafa rincarerà la dose sottolineando che è stato lui che ha ucciso il suo vero padre!

Ovviamente, le ragazze – visibilmente sconvolte – andranno subito da Asuman in cerca di una spiegazione, ma resteranno attonite quando la donna non potrà fare altro che confermare le parole di Mustafa, il quale nel frattempo si recherà invano da Halit in cerca inutilmente di un altro prestito: una situazione incandescente che sarà destinata a peggiorare con il trascorrere delle ore.

Da un lato, accantonato lo choc iniziale, Zeynep e Yildiz si prometteranno a vicenda che tra di loro non cambierà nulla, anche se sono figlie soltanto della stessa madre. Dall'altro Mustafa si farà sempre più pericoloso e finirà per fare inavvertitamente del male a qualcuno di innocente…