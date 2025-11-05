Forbidden Fruit: Alihan cosa nasconde di importante a Zeynep? | Anticipazioni

Ve l’avevamo già anticipato: nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Zeynep Yilmaz (Sevda Erginci) dovrà guardarsi le spalle dalla “scomoda” Elif (Cansu Melis Karakuş) per proteggere il suo matrimonio, appena celebrato, con Alihan Taşdemir (Onur Tuna). L’ultima arrivata non esiterà infatti a tessere un abile intrigo nel tentativo di distruggere la felicità degli sposini…

Forbidden Fruit, news: Elif fa da terza incomoda tra Alihan e Zeynep

Elif ritornerà all’improvviso a Istanbul e darà fin da subito l’impressione a Zeynep di essere interessata ad Alihan, un suo amico di vecchia data. Da un lato lo stesso Alihan negherà qualsiasi tipo di attrazione nei confronti della donna, specificando più volte alla sua amata che nel corso della loro amicizia non c’è mai stato alcun avvicinamento romantico. Dall’altro la Yilmaz non si sentirà sicura nemmeno quando Elif cercherà di guadagnarsi la sua fiducia, regalandole ad esempio un gioiello della sua collezione.

Non a caso, Zeynep inizierà a sospettare che Alihan le stia nascondendo qualcosa quando le dirà che deve allontanarsi per un viaggio di lavoro all’estero per circa dieci giorni. Visto che le date coincideranno con quelle di una trasferta di Elif, la Yilmaz comincerà dunque a pensare che tra la donna e Alihan possa esserci una tresca…

Forbidden Fruit, trame: il matrimonio a sorpresa di Zeynep e Alihan

Fortunatamente, l’equivoco si risolverà in pochissimo tempo: con l’aiuto di Yildiz (Eda Ece), Alihan organizzerà un matrimonio in gran segreto con Zeynep, che a quel punto diventerà a tutti gli effetti la signora Taşdemir, circondata dall’affetto di tutti i suoi amici e parenti.

Col trascorrere dei giorni, anche se non sarà stata invitata alle nozze, Elif tornerà a farsi sentire ed inviterà Alihan e Zeynep ad una festa organizzata a casa sua. Tra le persone presenti ci sarà anche Hazal, l’ex storica del Taşdemir. Nonostante le esortazioni di Hakan Kurtuluş (Ahmet Kayakesen) ad essere sincero con la moglie, Alihan non riuscirà a raccontare la verità a Zeynep e così il guaio sarà in agguato…

Forbidden Fruit, spoiler: Alihan nasconde qualcosa di importante a Zeynep!

Possiamo anticiparvi che Zeynep proverà un’immediata simpatia per Hazal e, spronata dall’astuta Elif, deciderà di assumerla in azienda appena scoprirà che ha perso di recente il suo impiego. Puntando sul suo ruolo di vicedirettrice, la Yilmaz procederà quindi con l’assunzione anche quando Alihan le dirà a chiare lettere di non trovare appropriato l’ingaggio di Hazal, con tanto di mese di prova, ma se ne pentirà pochissimi attimi dopo.

Con una scusa, Elif andrà infatti a fare visita a Zeynep in ufficio e, tra una chiacchiera e l’altra, le svelerà malignamente che Alihan e Hazal sono stati legati in passato. Un’omissione, da parte del marito, che non farà affatto piacere a Zeynep. Quale sarà dunque la sua reazione? Seguici su Instagram.