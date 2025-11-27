Forbidden Fruit, anticipazioni terza stagione: Halit scopre che Yildiz è incinta!

Brutta sorpresa per Halit Argun (Talat Bulut) nelle primissime puntate della terza stagione di Forbidden Fruit. Nel giorno della sua proposta nuziale a Şahika Ekinci (Nesrin Cavadzade), l’imprenditore si troverà ad avere a che fare con una scoperta clamorosa: Yildiz Yilmaz (Eda Ece) si presenterà all’evento e gli farà sapere che sta per dare alla luce il suo quarto erede…

Forbidden Fruit, news: salto temporale di otto mesi in arrivo

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri precedenti post, la seconda stagione della dizi turca si concluderà con il misterioso attentato a Ender Çelebi (Şevval Sam), che verrà aggredita da un personaggio misterioso e fatta cadere nelle acque del Bosforo. Otto mesi dopo, visto che sarà sparita nel nulla, Halit e i suoi parenti crederanno dunque che Ender sia passata a miglior vita, anche se non sarà stato ritrovato il suo corpo.

Nel frattempo, Halit si sarà rifatto una vita al fianco dell’intrigante Şahika, anche se non avrà ancora divorziato da Yildiz, la quale avrà fatto perdere le sue tracce nello stesso giorno dell’attentato ad Ender. L’Argun Senior ignorerà però un particolare piuttosto importante, ossia che la moglie è incinta!

Forbidden Fruit, trame: Şahika è pronta a sposare Halit

Eh sì: come abbiamo avuto modo di raccontarvi nei nostri precedenti post, Yildiz si sarà rifugiata in un piccolo villaggio rurale per portare a termine, senza alcun intoppo, la sua gravidanza. Al suo fianco ci sarà la madre Asuman (Melisa Doğu), che la inviterà a non fare più alcun tipo di sforzo perché ormai il bambino potrebbe nascere da un momento all’altro, visto che ha concluso l’ottavo mese di gravidanza.

Inconsapevole del “problema”, Şahika continuerà dunque a tessere tutti i suoi intrighi e, in occasione del suo compleanno, penserà di presentarsi a tutta la società di Istanbul in qualità di promessa sposa di Halit. Quest’ultimo le chiederà infatti di pazientare ancora per quattro mesi, poiché al termine degli stessi Yildiz sarà ormai scomparsa da più di un anno e potrà chiedere il certificato di morte presunta.

Forbidden Fruit, spoiler: Halit scopre che Yildiz è incinta!

Visto che vorrà diventare ad ogni costo la signora Argun, in nome di una sorta di piano sancito con un suo alleato, Şahika organizzerà dunque un sontuoso party per il suo compleanno, ma qualcosa andrà decisamente storto non appena Halit le chiederà con successo di diventare sua moglie.

Possiamo infatti anticiparvi che, a sorpresa, Yildiz si presenterà al party con il pancione in bella mostra, dando modo a Halit e a tutti quanti di scoprire che è incinta e bloccando le intenzioni del marito di richiedere, qualche mese dopo, il certificato di morte presunta. Come se non bastasse, la Yilmaz affermerà che il bambino che aspetta è di Halit e si renderà disponibile a fare tutti gli accertamenti necessari per dimostrare che sta dicendo la verità.

Un problema non di poco conto per Şahika, che si troverà a rivedere le sue macchinazioni per fronteggiare il pericolo rappresentato da Yildiz. C'è da dire che i telespettatori dovranno chiedersi per quale ragione la Yilmaz sarà ritornata a Istanbul proprio nel momento più opportuno; per adesso, vi sveliamo che a metterla sull'avviso sarà stato qualcuno di davvero inaspettato…