Forbidden Fruit, terza stagione: salto temporale di otto mesi! | Anticipazioni

Come abbiamo avuto modo di accennarvi nei nostri precedenti post, la seconda stagione di Forbidden Fruit si chiuderà con un vero e proprio giallo: i telespettatori si chiederanno infatti chi ha tentato di uccidere Ender Çelebi (Şevval Sam) colpendola in pieno volto e facendola cadere nelle acque del Bosforo.

Una domanda che proseguirà nella terza annata della dizi turca, che narrativamente partirà a otto mesi di distanza dall’evento conclusivo della precedente. Partendo da questi presupposti, saranno dunque tante le novità…

Forbidden Fruit, news: Ender è scomparsa nel nulla!

Per prima cosa, vi sveliamo sin da subito che Ender sarà scomparsa nel nulla. Anche se non sarà stato ritrovato il suo cadavere, Halit Argun (Talat Bulut) si sarà convinto della morte della donna e parte delle sue attenzioni saranno concentrate sul figlio Erim Argun (İlber Uygar Kaboğlu), ancora sotto choc per quanto accaduto alla madre.

Tra le altre cose, Halit avrà cominciato una relazione con la nuova dark lady Şahika Ekinci (Nesrin Cavadzade) la quale, utilizzando tutto il suo charme, avrà trasformatoYiğit (Doğaç Yıldız), il figlio segreto di Ender, nel suo assistente personale. Un escamotage che avrà permesso a Yiğit di stabilire una certa confidenza con il “fratello” Erim, ancora all’oscuro come tutti quanti della sua vera identità…

Forbidden Fruit, spoiler: ecco che fine ha fatto Yildiz

L’obiettivo principale di Şahika sarà quello di diventare il prima possibile la nuova moglie di Halit, nonostante la forte opposizione del fratello Kaya (Barış Kılıç), che rinuncerà addirittura al ruolo di CEO della Holding Argun per evitare di mischiare l’aspetto lavorativo con il ruolo di nuovo “cognato” del suo capo.

Tuttavia, prima di diventare il marito di Şahika, Halit dovrà divorziare da Yildiz Yilmaz (Eda Ece), di cui avrà perso le tracce dal giorno della scomparsa di Ender. Una coincidenza che avrà permesso a Şahika di insinuare in tutti il dubbio che possa essere stata proprio Yildiz e sbarazzarsi della Çelebi, ma le cose saranno andate davvero così? In attesa di capirlo, vi segnaliamo che Yildiz in realtà sarà fuggita per un altro motivo, ossia per nascondere di essere in attesa di un figlio da Halit!

Forbidden Fruit, trame: Halit vuole sposare Şahika!

Inconsapevole di tale particolare, Halit chiederà dunque a Şahika di diventare sua moglie, puntando sul fatto che, entro quattro mesi, potrà chiedere il certificato di morte presunta di Yildiz, qualora non dovesse farsi più viva. Un compromesso che Şahika sembrerà accettare, mentre Yildiz sarà ormai arrivata alla fase finale della sua gravidanza e si starà nascondendo da tutti quanti, fatta eccezione della madre Asuman (Melisa Doğu).

Insomma, la terza stagione della dizi partirà con tante ed imprevedibili dinamiche e con la voce narrante di Yildiz, che preannuncerà che, dì lì a poco, Halit perderà tutto quanto per diventare una sorta di “barbone”. Che cosa gli sarà successo? Non resterà che seguire le puntate per scoprirlo. E, vi diciamo sin da subito, che Ender non sarà affatto morta, come tutti quanti, a partire da Şahika, penseranno… Seguici su Instagram.