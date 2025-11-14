Forbidden Fruit: Ender “assolda” Sevda, ecco chi è | Anticipazioni

Mai sottovalutare Ender Çelebi (Şevval Sam), soprattutto quando mandi a monte una delle sue macchinazioni. In quest’ottica, nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit, Yildiz Yilmaz (Eda Ece) non potrà di certo dormire sogni tranquilli. L’astuta imprenditrice troverà infatti un modo alquanto bizzarro per fare naufragare il matrimonio tra la rivale e l’ex marito Halit Argun (Talat Bulut)…

Forbidden Fruit, news: Yildiz riesce a fare tornare Halit a casa!

In seguito allo sparo che colpirà Erim (İlber Uygar Kaboğlu) ad opera di Mustafa Yilmaz (Haktan Pak), il padre di Yildiz, Halit deciderà di divorziare e deciderà di soggiornare a casa di Ender finché il figlio minore non si sarà completamente ripreso. Visto che non vorrà rinunciare al marito e a tutte le sue ricchezze, Yildiz si farà dunque del male da sola ad un piede per convincerlo a ritornare a casa e a prendersi cura di lei.

Subito dopo, la Yilmaz penserà poi di ricattare la figliastra Zehra (Şafak Pekdemir) e minaccerà di rivelare a tutti quanti che sta con Caner (Barış Aytaç) se non riporterà a villa Argun non solo Halit, ma anche Erim e Lila (Ayşegül Çınar). Un ultimatum che Zehra riterrà attendibile, tant’è che alla fine darà a Yildiz ciò che vuole…

Forbidden Fruit, trame: Halit pronto a dare una nuova possibilità a Yildiz?

Inconsapevole di ciò che la moglie ha fatto per riunire la famiglia, Halit sembrerà dunque colpito dalla “nuova” Yildiz e dirà al suo avvocato che, almeno per il momento, può mettere nel cassetto la documentazione del divorzio che gli aveva chiesto di preparare.

Nel frattempo, alla Holding Argun arriverà per l’imprenditore una nuova segretaria temporanea: l’affascinante Sevda. Fin dal suo primo giorno in azienda, Sevda si mostrerà piuttosto sicura di sé e non farà che riempire di complimenti Halit. In un’occasione arriverà addirittura ad offrirsi per ripulirgli una cravatta, che avrà una macchia, e quando non riuscirà a farlo gliene comprerà una nuova. Una dedizione che sorprenderà Halit, ma che al tempo stesso innescherà la gelosia di Yildiz, certa che Sevda ci stia provando con il consorte.

Forbidden Fruit, spoiler: Sevda assoldata da Ender!

Un sospetto che si rivelerà del tutto fondato con il proseguire della narrazione: possiamo anticiparvi che, in realtà, Sevda sarà stata assoldata proprio da Ender, che però avrà un piano ben preciso. Ad un certo punto della macchinazione, Sevda dovrà infatti fare credere a Halit di essere stata assunta da Yildiz per darle le prove di un suo tradimento e ottenere così un vantaggioso accordo di divorzio.

Insomma, Ender cercherà di ripagare Yildiz con la sua stessa moneta, rivisitando il piano che lei stessa aveva ideato, nei primi episodi della dizi, per separarsi da Halit. Ma la macchinazione avverrà davvero senza alcun tipo di intoppo? Occhio perché, nel frattempo, qualcuno starà già tramando nell’ombra, dandole ovviamente più denaro in cambio, e convincerà Sevda a fare il doppio gioco con la Çelebi… Seguici su Instagram.