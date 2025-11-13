Yildiz e gli intrighi per non divorziare da Halit! | Forbidden Fruit anticipazioni

Nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit, Yildiz Yilmaz (Eda Ece) le studierà davvero tutte pur di non divorziare dal ricchissimo marito Halit Argun (Talat Bulut). Proprio per questo, la donna tesserà mille intrighi pur di riuscire nel suo scopo, arrivando persino a ricattare la “figliastra” Zehra (Şafak Pekdemir)…

Forbidden Fruit, news: Halit chiede il divorzio a Yildiz, ecco perché…

La faccenda comincerà a delinearsi quando il giovane Erim (İlber Uygar Kaboğlu) verrà ferito da un colpo di pistola sparato da Mustafa (Haktan Pak), il padre naturale di Yildiz. A quel punto, tutti i membri della famiglia Argun se la prenderanno con la stessa Yildiz, facendo anche il lavaggio del cervello a Halit.

Una volta che Erim si sarà ripreso e verrà dimesso, Halit non riuscirà a sopportare il fatto che il figlio abbia scelto di passare la convalescenza a casa della madre Ender Çelebi (Şevval Sam). L’Argun Senior accetterà a quel punto di farsi ospitare dall’ex moglie, pur di non allontanarsi da Erim, e subito dopo comunicherà a Yildiz che intende divorziare e che considera chiuso il loro matrimonio.

Forbidden Fruit, trame: Yildiz non accetta il divorzio da Halit!

Ovviamente, Yildiz non riuscirà a credere alle sue orecchie e, contando anche sull’appoggio della sorella Zeynep (Sevda Erginci), tenterà a più riprese di convincere Halit a ritornare sui suoi passi. Ogni sua mossa si rivelerà però del tutto vana, almeno finché non scoprirà che Zehra ha intrecciato una relazione segreta con Caner (Barış Aytaç) che non vuole assolutamente che venga alla luce.

Utilizzando l’arma del ricatto, dopo che si sarà addirittura fatta del male da sola ad un piede per far sì che Halit corresse da lei per portarla in ospedale, Yildiz minaccerà di portare alla luce la tresca se Zehra non trascinerà nuovamente nella casa di famiglia sia Erim e sia Lila (Ayşegül Çınar). Una minaccia alla quale Zehra deciderà di sottostare, visto che sarà più che mai certa del fatto che Halit e Ender ostacolerebbero la sua relazione con Caner se tutto quanto venisse alla luce.

Forbidden Fruit, spoiler: Yildiz e i mille intrighi per non divorziare da Halit!

Almeno per ora, Yildiz riuscirà dunque a farla franca: possiamo infatti anticiparvi che Zehra convincerà Lila e Erim a ritornare a casa; di conseguenza, visto che vorrà stare al fianco dei suoi figli, anche Halit tornerà nella residenza coniugale, dando modo a Yildiz di continuare a tessere i suoi intrighi per evitare che il vantaggioso matrimonio vada a pezzi.

Vi diciamo però sin da ora che Yildiz dovrà presto fare i conti con Ender, che metterà in piedi una controffensiva per annientare “definitivamente” la nemica. Un piano che peraltro vedrà anche l’intervento di una variabile impazzita, rappresentata dall’arrivo in città di Şahika Ekinci (Nesrin Cavadzade), l’intrigante sorella di Kaya (Barış Kılıç)…