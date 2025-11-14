La Promessa: Catalina chiede a Manuel di non partire in Italia | Anticipazioni

L’ipotetica partenza del fratello Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho) per l’Italia non piacerà affatto a Catalina (Carmen Asecas). Proprio per questo, nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, la donna chiederà al parente di restare in Spagna, puntando su un patto che avevano fatto in precedenza…

La Promessa, news: ecco perché Manuel vuole partire per l’Italia

La storyline si delineerà in seguito all’assassino di Jana Exposito (Ana Garces) e del bambino che portava in grembo. Sotto choc per l’arresto della madre Cruz Ezquerdo (Eva Martin), ormai rinchiusa in prigione dal Sergente Burdina (Fran Cantos), Manuel non troverà più nessuna ragione per stare a La Promessa e vorrà allontanarsi il più possibile per elaborare il lutto della moglie e del figlioletto mai nato.

Manuel ripenserà così alla proposta che gli avrà fatto qualche settimana prima don Pedro Farrè di trasferirsi in Italia, più precisamente a Milano, per seguire da vicino un progetto di aviazione. Un progetto lavorativo che però presenterà un grosso rischio, visto che in quella nazione sarà in corso la guerra: eventualità che non spaventerà più di tanto Manuel, dato che si sentirà ormai morto dentro…

La Promessa, trame: Alonso in disaccordo con la scelta di Manuel

In quest’ottica, possiamo infatti anticiparvi che alla fine Manuel sembrerà più che mai intenzionato a partire per l’Italia, come spiegherà all’amica Blanca Palomar (Paula Jornet), arrivata da una zona di guerra (dove starà facendo dei reportage fotografici) per esprimere all’amico tutta la sua vicinanza per la morte di Jana.

Da un lato, anche se sembrerà titubante con la sua scelta, Blanca non osteggerà Manuel. Dall’altro Alonso (Manuel Regueiro) non capirà le ragioni dietro alla scelta del figlio e tenterà invano di farlo desistere. A differenza di Catalina, che sembrerà fare centro con un discorso cuore a cuore che farà al fratello…

La Promessa, spoiler: : Catalina chiede a Manuel di non partire in Italia!

Eh sì: visto che la sua gravidanza gemellare sarà agli sgoccioli, Catalina ricorderà a Manuel una promessa che, in precedenza, le avevano fatto sia lui e sia Jana, ossia che si sarebbero presi cura dei suoi bambini qualora le fosse successo qualcosa. Catalina chiederà dunque al fratello di trattenersi a La Promessa almeno fino al giorno del suo parto e che potrà partire qualora lei dovesse farcela senza alcun tipo di problema.

Una richiesta alla quale Manuel non saprà come opporsi, tant'è che chiederà nuovamente consiglio a Blanca, che a quel punto gli dirà davvero ciò che pensa, ossia che forse non è proprio il caso che parta in Italia, dove il conflitto si sta intensificando sempre di più…