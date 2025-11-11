La Promessa: Blanca Palomar arriva in supporto di Manuel | Anticipazioni

Oltre a Jana Exposito (Ana Garces), Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho) ha sempre potuto contare su un’altra persona: la sua migliore amica Blanca Palomar (Paula Jornet). Proprio per questo, nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, la giovane fotografa tornerà ad affacciarsi alla tenuta per dare il suo supporto al marchesino…

La Promessa, news: la morte di Jana e l’arresto di Cruz sconvolgono Manuel

La storyline prenderà il via quando Manuel dovrà elaborare con fatica la morte della moglie Jana e del bambino che quest’ultima aspettava. Disgustato all’idea che a ferire mortalmente la donna sia stata la madre Cruz Ezquerdo (Eva Martin), nel frattempo arrestata e rinchiusa in carcere dal sergente Burdina (Fran Cantos), Manuel tenderà a passare tantissime ore nella stanza della Exposito, con Catalina (Carmen Asecas) e la cugina Martina (Amparo Pinero) che cercheranno di dargli tutto il supporto necessario.

Tuttavia, Manuel non comprenderà per quale ragione il destino sia stato così crudele con lui e con Jana e, come confesserà al padre Alonso (Manuel Regueiro), ventilerà l’ipotesi di trasferirsi a Milano, come già stava pensando di fare con la Exposito prima che lei morisse. Ciò almeno finché non riceverà una gradita sorpresa…

La Promessa, spoiler: arriva Blanca Palomar!

Eh sì: senza il minimo preavviso, Blanca si precipiterà infatti a La Promessa per confortare Manuel, il quale riceverà a braccia aperte la sua migliore amica. Anche se potrà trattenersi soltanto per un paio di giorni, essendo impegnata a realizzare dei reportage fotografici sulle zone d’Europa colpite dalla guerra, la Palomar farà presente al marchesino di avere fatto i bagagli, senza pensarci, appena ha saputo della morte di Jana.

Neanche a dirlo, Manuel sarà riconoscente a Blanca per l’ennesima accortezza che avrà avuto nei suoi riguardi, tant’è che le racconterà per filo e per segno gli ultimi mesi della sua vita coniugale con Jana, compreso il fatto che la consorte fosse anche la sorella di Curro (Xavi Lock), a sua volta suo fratello in quanto figlio di Alonso. Insomma, tra Blanca e Manuel continuerà a non esserci alcun segreto, segno del fatto che la loro amicizia è più forte che mai…

La Promessa, trame: Manuel rinuncia al trasferimento in Italia?

I consigli dell’amica spingeranno Manuel a rivedere la sua decisione di trasferirsi in Italia? Almeno per ora, Manuel sembrerà dell’avviso di andare fino in fondo con la sua partenza, certo di dover mettere una certa distanza con La Promessa, che in fondo gli ricorderà per sempre Jana. Una decisione di Alonso, a dir poco sconcertante, potrebbe rimescolare però ulteriormente le carte e far desistere Manuel… Seguici su Instagram.