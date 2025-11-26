Lila (Forbidden fruit) cambierà faccia! | Recast

Forbidden fruit: Buçe Buse Kahraman sarà Lila

Un nuovo recast attende i telespettatori di Forbidden Fruit: nel corso della terza stagione della dizi turca, Lila Argun, la secondogenita di Halit (Talat Bulut), non verrà più interpretata da Ayşegül Çınar, che le ha prestato il volto fin dalla prima puntata, ma da Buçe Buse Kahraman. Tuttavia, il personaggio sarà ancora di più al centro della scena…

Forbidden Fruit, news: Lila e la preoccupazione per Erim

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi in precedenza, la narrazione della terza stagione partirà ad otto mesi esatti di distanza dall’attentato ai danni di Ender Çelebi (Şevval Sam), che verrà aggredita da una persona misteriosa e fatta cadere nelle acque del Bosforo.

Ormai certo che la sua terza consorte sia morta, anche se non sarà mai stato ritrovato il cadavere, Halit avrà avviato una relazione con l’intrigante Şahika Ekinci (Nesrin Cavadzade), anche se ancora non avrà divorziato ufficialmente da Yildiz Yilmaz (Eda Eca), sparita lo stesso giorno di Ender.

L’unico ad aver risentito della brutta situazione venutasi a creare sarà dunque il giovane Erim (İlber Uygar Kaboğlu), in cura da una psichiatra poiché non sarà riuscito a risollevarsi dopo la presunta morte della madre. Non a caso, il precario equilibrio mentale di Erim preoccuperà parecchio Lila…

Forbidden Fruit, trame: Yiğit è al fianco di Erim ma…

Tra le altre cose, Erim potrà contare anche sulla vicinanza di Yiğit (Doğaç Yıldız), il figlio segreto di Ender ormai diventato a tutti gli effetti il factotum della spietata Şahika. Quest’ultima vorrà infatti sposare il prima possibile Halit, tant’è che “forzerà” Yiğit a somministrare a Erim dosi massicce di un farmaco in grado di trasformarlo in un vero e proprio automa.

Come se non bastasse, Şahika non esiterà a mettere una pericolosa pulce nell’orecchio di Erim, al quale farà presente che Yildiz è sparita lo stesso giorno di Ender, motivo per cui è certamente coinvolta nella sua dipartita. Un modo di fare, quello della Ekinci, che col trascorrere dei giorni non piacerà affatto a Yiğit, che entrerà in seria difficoltà quando la Şahika gli darà un nuovo ordine…

Forbidden Fruit, spoiler: Şahika ordina a Yiğit di sedurre Lila

Eh sì: possiamo anticiparvi che Şahika ordinerà a Yiğit di avvicinarsi a Lila fino al punto di sedurla e poterla “controllare” a suo piacimento. Preso dal dubbio che la ragazza possa essere sua sorella (ipotizzando di essere il frutto dell’amore naufragato tra Ender e Halit), Yiğit tenterà dunque di tirarsi indietro, almeno finché Şahika non gli farà presente di avere indagato sul suo conto per scartare del tutto l’ipotesi che fosse un Argun.

A quel punto, a Yiğit non resterà altro da fare che fidarsi di Şahika, che eviterà di dirgli che il padre che tanto cerca è Kaya Ekinci (Barış Kılıç). Proprio per questo, il ragazzo cercherà di avvicinarsi a Lila, ma non tutto sarà così semplice. Non a caso, il primo confronto con la Argun si trasformerà in un vero e proprio litigio…